Un cuplu divorţează la fiecare 30 minute în România. Care sunt principalele motive invocate: "Educaţia e alta"

Românii au sărbătorit Dragobetele – ziua în care, tradițional, ne arătăm iubirea prin gesturi, declarații și cadouri. Această sărbătoare e și un bun prilej să privim fără filtre relațiile noastre. Şi un lucru vedem cu toţii: diferențele față de generațiile părinților sau bunicilor sunt evidente.

Relaţiile nu mai durează, divorţurile se înmulţesc, iar tot mai mulţi oameni se plâng de singurătate. Cea mai gravă situaţie este în rândul tinerilor, cărora le este tot mai greu să intre într-o relaţie de cuplu, dar foarte uşor să plece din ea. Totuşi, specialiștii spun că nu e vorba despre sfârșitul relațiilor, ci despre transformarea lor. Adaptarea lor într-o lume în care reţelele sociale promovează perfecţiunea, iar banii dictează modul în care iubim.

Se spune că pentru câți oameni există pe pământ, tot atâtea tipuri de relații sunt. Totuși, mediul în care trăim influențează profund modul în care iubim. Astăzi, tot mai rar întâlnim relații bazate pe principiul "până când moartea ne va despărți". În schimb, realitatea modernă pare să funcționeze după regula "până când divorțul ne va separa".

"Înainte, oamenii erau educaţi să ducă relaţia până la capăt indiferent dacă erau sau nu mulţumiţi. Astăzi, paradigma s-a schimbat", spune Beatrice Baiu, autor şi specialist în relaţii.

Dacă ne uităm la statistici, pare că o căsătorie are termen de valabilitate. Diferă de la cuplu, la cuplu, dar până la adânci bătrâneţi...durează în medie...10 ani. De obicei, bărbaţii divorţează între 45 şi 49 de ani, iar femeile între 35 şi 39 de ani.

Iar motivele principale sunt adulterul, gelozia, violenţa şi viciile. Chiar dacă nu se află în topul cauzelor divorţurilor, banii sunt un subiect sensibil în cuplu.

La acest capitol, individualitatea se vede şi în studii. Unul din patru tineri recunoaște că ascunde anumite cheltuieli de partener. Bărbaţii par a fi mai secretoşi decât femeile. În timp ce femeile ascund achiziţiile vestimenatre, bărbaţii ţin secrete cheltuieli legate de jocuri, pariuri sau chiar aplicaţii de dating. Iar asta poate duce la despărţire.

În România, la fiecare jumătate de oră, un cuplu se destramă.

"Oamenii au devenit din ce în ce mai educaţi emoţional. Nu comunicarea şi banii sunt cauza, ci efectul scăderii atracţiei emoţionale. Chiar dacă pare că despărţirile sunt mai frecvente, ele reflectă o creştere a standardelor", mai spune Beatrice Baiu.

Căsniciile din România în cifre

În România, un cuplu divorţează la fiecare 30 de minute

Durata medie a căsătoriei este de 10 ani

Bărbaţii divorţează cel mai des între 45 şi 49 de ani

Femeile divorţează cel mai des între 35 şi 39 de ani

Motivele divorţului sunt: adulterul, gelozia, violenţa, viciile

1 din 4 tineri ascunde cheltuielile de partener

Constantin Cornea, despre psihologia relaţiilor

Psihologul Constantin Cornea a fost invitat la Observator 16:00, la Antena 1.

"Iubirea a rămas la fel de mii de ani. Singura diferenţă rezidă din faptul că oamenii sunt mult mai concentraţi pe a obţine lucruri decât experienţe comune. Atunci când te îndrăgosteşti ai senzaţia ca persoana de lângă tine este cea alături de care vei construi o viaţă de basm. Dar ulterior apar nevoile care au legătura cu banii, cariera, copiii. Din momentul acela începi să condiţionezi iubirea, iar ea se poate sufoca.

La început oamenii fac compromisuri, ulterior nu. Societatea ne-a învăţat că suntem fiecare pentru el, fiecare îşi doreşte să fie recunoscut. Când intri într-o relaţie cu o femeie frumoasă, aici dau un exemplu, Instagramul nu o va lăsa să fie în relaţie doar cu tine, ci îi va spune că e într-o relaţie şi cu urmăritorii ei. Bărbatul, şi el, compensează printr-o carieră. El va fi înconjurat de cei care îi vor spune că alături de ei formează o echipă. Iubirea trebuie să aibă la bază echipa: eu sunt cu tine, tu eşti cu mine şi împreună suntem împotriva lumii", spune el.

