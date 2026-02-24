Raport FRA: Refugiatele ucrainence, supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în UE

Femeile din Ucraina care au fugit din calea războiului continuă să se confrunte cu riscuri grave în țările Uniunii Europene unde s-au refugiat, arată un raport publicat de Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA). Documentul relevă niveluri alarmante de violență fizică, sexuală și psihologică, precum și dificultăți în accesarea protecției și serviciilor de sprijin, în pofida statutului de protecție temporară acordat în statele membre UE celor aproximativ 2,5 milioane de femei care au părăsit Ucraina în ultimii patru ani.

Aproximativ 2,5 milioane de femei şi fete au părăsit Ucraina de la începutul invaziei ruse în urmă cu exact patru ani şi au primit o protecţie temporară în state membre UE, potrivit News.ro care citează un raport al Agenţiei UE a Drepturilor Fundamentale (FRA), cu sediul la Viena.

"În pofida protecţiilor oferite de către UE, numeroase femei suferă încălcări grave, iar altele nu se simt în siguranţă. Statele membre UE trebuie să facă în aşa fel încât femeile să primească protecţie, susţinere şi dreptate pentru ceea ce au îndurat, pentru ca să-şi poată reface viaţa", a avertizat directoarea FRA Sirpa Rautio.

O refugiată ucraineancă din patru (25%) a trăit un episod de violenţă fizică sau sexuală de la începutul răboiului, iar datele FRA arată că ele prezintă un risc mai mare decât populaţia generală.

Aproximativ 62% dintre aceste refugiate au fost suspuse unor vioenţe într-unul dintre cele 27 de state membre UE în care trăiesc în prezent, iar 9% în timpul fugii către UE, potrivit FRA.

Aproximativ 39% dintre femei au fost supuse unor violenţe în Ucraina, comise în multe cazuri de către forţe ruseşti.

Raportul FRA are la bază atât o anchetă realizată în 2024 pe un nunmăr de peste 1.200 de ucrainence care au fugit din calea războiului şi trăiesc în Cehia, Germania şi Polonia, cât şi interviuri cu 30 de femei rezidente în aceste ţări şi care au fost supuse unor violenţe.

Potrivit acestei anchete, 51% dintre ucrainenence au fost victime ale hărţuirii sexuale de la începutul războiului, iar 23% ale hărţuirii sexuale online - procente mai mari decât în cazul populaţiei fgenerale a femeilor din UE.

Aproximativ 50% au trăit o agresiune sau s-au confruntat cu reacţii negative atunci când s-au exprimat în ucraineană în public - în Cehia şi Polonia.

Aproape una din patru (25%) ucrainenece s-a confruntat cu "oferte de transport, locuinţă sau de locuri de muncă potenţial abuzive", iar între cele care şi-au găsit de lucru multe recunosc că nu au contract care să le reglementeze programul de muncă, potrivit FRA.

Aproape o treime (33%) dintre ele nu au acces la servicii de sănătate pentru a depăşi traumatismul războiului, iar foarte puţine dintre ele au raportat incidentele poliţiei sau organismelor de ajutoare a refugiaţilor, potrivit agenţiei europene.

