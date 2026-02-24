Un adolescent de 17 ani, aflat pe o trotinetă electrică, a fost lovit în plin de un autobuz într-o intersecţie aglomerată din Cluj Napoca. Băiatul a trecut pe culoarea roşie a semaforului, fără să vadă sau măcar să audă pericolul care se apropia. Cu căştile în urechi şi cu gluga pe ochi, nu a mai avut timp să reacţioneze în momentul în care şoferul autobuzului a claxonat disperat.

În imaginile suprinse de camera de bord a autobuzului se vede cum elevul de 17 ani intră în intersecţie pe trotinetă, fără să vadă culoarea roşie a semaforului. Nu se asigură. Cu căştile în urechi, nu aude zgomotul autobuzului care se apropie din stânga sa.

Adolescentul aflat pe trotinetă a ieşit de pe o străduță în bulevard, unde intenționa să vireze la stânga. Bulevardul este cu sens unic pentru mașini, însă nu și pentru autobuze, care pot circula pe banda dedicată în sens opus. Cel mai probabil băiatul nu a ştiu, acesta fiind şi motivul pentru care tânărul nu s-a asigurat și din stânga.

"Nu sunt deloc atenţi. Sunt foarte aproape de maşini şi sunt multe accidente", a spus angajata unui magazin din zonă.

După impactul care face zob parbrizul maşinii, tânărul se ridică şi schiopătă spre trotuar. Din fericire, a scăpat cu un traumatism uşor la picior.

"Tanarul de 17 ani a necesitat ingrijiri medicale fiind transportat la o unitate spitalicească", a declarat agent principal de poliție Andreea Răchită.

"Este important pentru ei să se asigure pentru sănătatea lor, să se uite mai mult stânga, dreapta, să observe pericolele, să le auda. Asta înseamnă să nu poarte glugă, căşti şi să fie atenţi la traficul din jurul lor", a precizat Andrei Potra, specialist conducere defensivă.

Din cauza accidentului, traficul în zonă a fost paralizat timp de două ore. Poliţiştii continuă cercetările pentru a vedea dacă nu cumva şi şoferul autobuzului ar fi forţat pătrunderea în intersecţie.

