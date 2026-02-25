Revin ninsorile în București. Minimele ajung la - 2 grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis și o prognoză specială pentru București, valabilă până joi dimineața. Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, vom fi precipitații mixte, ninsori slabe și polei pe timpul nopții.

Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge la 7 grade Celsius, iar minimele ar putea ajunge până la -2 grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, urmând ca noaptea să se înnoreze.

Pentru noaptea de miercuri spre joi sunt prognozate precipitații mixte, care pot favoriza apariția condițiilor de polei, iar ulterior vor predomina ninsorile slabe. Vântul va sufla slab și moderat.

De când se încălzește

În intervalul 25 februarie, ora 10 - 26 februarie, ora 08, pentru municipiul București nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

În weekend, vremea în București se mai încălzește. Sâmbătă sunt așteptate maxime de 8 grade, iar duminică de 10 grade. Nopțiile vor fi în continuare reci.

