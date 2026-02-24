Un elev de 17 ani, care se afla pe trotinetă electrică, a fost lovit în plin de un autobuz în Cluj. Băiatul a trecut pe culoarea roșie a semaforului, avea căști și glugă pe cap și nu a auzit și nici văzut mijlocul de transport în comun apropiindu-se. Momentul impactului a fost surprins de camera de bord.

În imagini se vede cum adolescentul trece strada fără să se asigure. În ciuda faptului că șoferul autobuzului a claxonat, din cauza căștilor nu l-a auzit. Din fericire, tânărul s-a ales doar cu răni și a fost transportat conștient și cooperant la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Ce spun polițiștii

În data de 24 februarie a.c., în jurul orei 07.40, a fost înregistrat un accident rutier în municipiul Cluj-Napoca, implicând un autobuz și o trotinetă.

Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, un tânăr de 17 ani, din municipiul Cluj-Napoca, aflat pe o trotinetă care se deplasa pe strada Petőfi Sándor, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric pentru a efectua virajul la stânga, intrând în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat de 50 de ani, din același municipiu, care circula regulamentar.

În urma evenimentului, tânărul de 17 ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la o unitate spitalicească.

Testările efectuate cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative.

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

