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30 iulie, Sfântul Valentin. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sfântul Valentin este prăznuit pe 30 iulie Sfântul Valentin este prăznuit pe 30 iulie - doxologia.ro
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.07.2026, 11:06 | Modificat la 29.07.2026, 11:09

Joi, 30 iulie, este prăznuit Sfântul Valentin, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

În fiecare an, la data de 30 iulie, Biserica Ortodoxă Română face pomenirea unui ales apologet al valorilor moralei creştine. Este vorba de Sfântul Sfinţit Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. 

Conform crestinortodox.ro, martirizat la Roma, în a doua jumătate a secolului al III-lea, el a rămas în conştiinţa Bisericii lui Hristos ca vindecător al celor bolnavi şi sfânt al iubirii creştine şi al familiei. 

În plină zi de sărbătoare, Sfântul Valentin îi binecuvântează pe credincioşii români, o părticică din sfintele sale moaşte fiind depuse în Biserica Delea Nouă, din Bucureşti.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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