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Calendar ortodox august 2026. Avem trei sărbători religioase cu cruce roşie în a 8-a lună a anului 

În august 2026 avem trei sărbători religioase cu cruce roşie În august 2026 avem trei sărbători religioase cu cruce roşie - doxologia.ro
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Redactia Observator | Timp citire: 3 minute
Publicat la 27.07.2026, 11:28 | Modificat la 27.07.2026, 11:26

Cum luna iulie 2026 se apropie de final, am decis că este momentul să vedem ce ne rezervă calendarul pe august 2026, respectiv ce sărbători religioase avem în a 8-a lună din an.

Luna august este a opta lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile, iar ea aduce nu mai puţin de trei sărbători religioase cu cruce roşie, Schimbarea la Faţă a Domnului, Adormirea Maicii Domnului şi Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.

În plus, în august 2026 avem nu mai puţin de 10 sărbători religioase cu cruce neagră.

Luna august începe sâmbătă, 1 august 2026, când avem o altă sărbătoare religioasă importantă, aşa-numita Scoaterea Sfintei Cruci. Momentul marchează şi începutul Postului Adormirii Maicii Domnului sau al Sfintei Mării.

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Calendar ortodox august 2026 

Sâmbătă, 1 august - Scoaterea Sfintei Cruci    (dezlegare la ulei şi vin)

Duminică, 2 august - Aducerea moaştelor Sfântului Arhidiacon Ştefan (dezlegare la ulei şi vin)

Luni, 3 august - Sfântul Cuvios Iraclie din Basarabia; Sfinţii Isachie, Dalmat şi Faust    (sărbătoare cu cruce neagră, post)

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Marţi, 4 august - Sfinţii şapte tineri din Efes (post)

Miercuri, 5 august - Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (sărbătoare cu cruce neagră, post)

Joi, 6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului (sărbătoare cu cruce roşie, dezlegare la peşte)

Vineri, 7 august - Sfânta Teodora de la Sihla (sărbătoare cu cruce neagră, post)

Sâmbătă, 8 august - Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia; Sfântul Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului; Sfântul Ierarh Miron (sărbătoare cu cruce neagră, dezlegare la ulei şi vin)

Duminică, 9 august - Sfântul Apostol Matia (dezlegare la ulei şi vin)

Luni, 10 august - Sfântul Lavrentie (post)

Marţi, 11 august - Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului (sărbătoare cu cruce neagră, post)

Miercuri, 12 august - Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit (post)

Joi, 13 august - Sfântul Tihon de Zadonsk

Vineri, 14 august - Sfântul Proroc Miheia (post)

Sâmbătă, 15 august - Adormirea Maicii Domnului (sărbătoare cu cruce roşie)

Duminică, 16 august - Sfinţii Martiri Brâncoveni (sărbătoare cu cruce neagră)

Luni, 17 august - Sfântul Mucenic Miron; Sfântul Gheorghe Pelerinul (sărbătoare cu cruce neagră)

Marţi, 18 august - Sfântul Ioan de Rila - ocrotitorul Bulgariei

Miercuri, 19 august - Sfântul Andrei Stratilat (post)

Joi, 20 august - Sfântul Proroc Samuel

Vineri, 21 august - Sfântul Apostol Tadeu; Sfinţii Mucenici Donat, Romul, Silvan şi Venust (sărbătoare cu cruce neagră, post)

Sâmbătă, 22 august - Sfântul Mucenic Agatonic

Duminică, 23 august - Sfântul Mucenic Lup

Luni, 24 august - Sfântul Mucenic Eutihie

Marţi, 25 august - Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Bartolomeu

Miercuri, 26 august - Sfinţii Adrian şi Natalia (post) 

Joi, 27 august - Sfântul Fanurie

Vineri, 28 august - Sfântul Moise Etiopianul (post) 

Sâmbătă, 29 august - Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (sărbătoare cu cruce roşie)

Duminică, 30 august - Sfântul Ierarh Varlaam; Cuviosul Ioan de la Rasca şi Secu; Sfântul Alexandru (sărbătoare cu cruce neagră)

Luni, 31 august - Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sf. Cuv. Macarie Protopsaltul (sărbătoare cu cruce neagră) 

Redactia Observator
Redactia Observator
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