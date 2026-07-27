28 iulie, Sfinţii Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 28 iulie 2026, sunt prăznuiţi Sfinţii Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, sfinţi cu care, în general, oamenii sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena sunt prăznuiţi pe 28 iulie - Profimedia (imagine ilustrativă)

Sfinţii Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena fac parte din primii şapte diaconi ai Bisericii. Conform crestinortodox.ro, hirotonirea lor în treapta de diacon este relatată în Faptele Apostolilor (6,1-6). Ceilalţi trei diaconi erau Ştefan, Filip şi Nicolae. Sfântul Ştefan nu este prăznuit în această zi, pentru că este sărbătorit pe 27 decembrie. Nicolae nu se numără printre ei pentru că a căzut în erezie, iar Filip este pomenit de Biserică pe 11 octombrie.

Prohor a fost hirotonit episcop în Nicomidia şi l-a însoţit pe Sfântul Apostol Ioan pentru o vreme, în Însula Patmos. Nicanor a primit mucenicia în ziua în care Sfântul Ştefan a fost ucis cu pietre.

Timon a fost episcop în Bastoria, o cetate din Arabia. Potrivit unei tradiţii, Timon a murit răstignit în această cetate.

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Parmena a vestit Evanghelia Domnului în Macedonia. A murit ca mucenic, la sfârşitul domniei Împăratului Traian (98-117).