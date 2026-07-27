28 iulie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 28 iulie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 28 iulie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 28 iulie

Articolul continuă după reclamă

Pe 28 iulie 1540, cancelarul britanic Thomas Cromwell este executat din ordinul Regelui Henric al VIII-lea, fiind acuzat de trădare. În aceeași zi, Henric al VIII-lea se căsătorește cu cea de-a cincea soție, Catherine Howard. Pe 28 iulie 1794, în timpul Revoluției franceze, înregistrăm execuția lui Robespierre, a lui Saint-Just, a lui Couthon și a altor 19 adepți ai celui supranumit "Incoruptibilul". Pe 28 iulie 1808, Mahmud al II-lea a devenit sultan al Imperiului Otoman și calif al Islamului. Pe 28 iulie 1821, Peru își declară independența față de Spania. Pe 28 iulie 1868 a fost ratificat cel de-al 14-lea amendament al Constituției SUA, prin care populația afro-americană poate beneficia de cetățenie.

Pe 28 iulie 1914 înregistrăm, practic, începutul Primului război mondial, după ce Austro-Ungaria a declarat război Serbiei. Pe 28 iulie 1976 s-a produs un cutremur devastator în Tangshan, China. Au fost peste 250.000 de victime astfel că este considerată cea mai mare catastrofă seismică. Pe 28 iulie 2001, australianul Ian Thorpe devine primul înotător care a câștigat șase medalii de aur la un singur Campionat Mondial. Pe 28 iulie 2004, alpinistul timișorean Horia Colibășanu devine primul român care a escaladat vârful himalayan K2.

Naşteri pe 28 iulie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 28 iulie, de la filosoful german Ludwig Feuerbach, unul din precursorii marxismului, născut pe 28 iulie 1804, sau medicul român Victor Babeş, născut pe 28 iulie 1854, şi până la pictorul francez Marcel Duchamp, născut pe 28 iulie 1887, sau filosoful englez Karl Popper, născut pe 28 iulie 1902.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 28 iulie s-au născut personalităţi precum Jacqueline Kennedy Onassis, soția președintelui american John F. Kennedy, născută pe 28 iulie 1929, actriţa română Ioana Pavelescu, născută pe 28 iulie 1949, arhitectul spaniol Santiago Calatrava, născut pe 28 iulie 1951, Hugo Chávez, fost preşedinte al Venezuela, născut pe 28 iulie 1954, sportivul român Vasile Andrei, născut pe 28 iulie 1955, politicianul grec Alexis Tsipras, născut pe 28 iulie 1974, ciclistul şi politicianul român Carol-Eduard Novak, născut pe 28 iulie 1976, sau fotbalistul şi antrenorul englez de fotbal Michael Carrick, născut pe 28 iulie 1981.

Decese pe 28 iulie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 28 iulie. Dintre acestea amintim pe Împăratul bizantin Teodosiu al II-lea, decedat pe 28 iulie 450, Papa Victor al II-lea, decedat pe 28 iulie 1057, poetul şi dramaturgul francez Cyrano de Bergerac, decedat pe 28 iulie 1655, compozitorul italian Antonio Vivaldi, decedat pe 28 iulie 1741, compozitorul german Johann Sebastian Bach, decedat pe 28 iulie 1750, Maximilien Robespierre, lider al Revoluției franceze, executat pe 28 iulie 1794, Joseph Bonaparte, fratele mai mare al lui Napoleon și rege al Spaniei, decedat pe 28 iulie 1844, sau Carol Albert, rege al Sardiniei, decedat pe 28 iulie 1849.

România i-a pierdut într-o zi de 28 iulie, printre alţii, pe medicul Leon Ghelerter, decedat pe 28 iulie 1945, chimistul Costin Nenițescu, decedat pe 28 iulie 1970, sau actriţa Monica Ghiuță, decedată pe 28 iulie 2019.