25 iulie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 25 iulie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 25 iulie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 25 iulie

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Pe 25 iulie 306, Constantin cel Mare a fost proclamat împărat roman de către trupele sale, după moartea lui Constantius Chlorus. Pe 25 iulie 1547, Henric al II-lea este încoronat rege al Franței la Catedrala din Reims. Pe 25 iulie 1564, Maximilian al II-lea devine împărat al Sfântului Imperiu Roman, după moartea tatălui său, Ferdinand I. Pe 25 iulie 1603, Iacob al VI-lea al Scoției este încoronat ca rege al Angliei, Regele Iacob I al Angliei, aducând regatul Angliei și regatul Scoției în uniune personală. Uniunea politică va avea loc în 1707. Pe 25 iulie 1799, la Abu Qir în Egipt, Napoleon I al Franței învinge armata de 10.000 de otomani condusă de Mustafa Pașa. Pe 25 iulie 1837, britanicii William Fothergill Cooke și Charles Wheatstone demonstrează inventarea telegrafului electric folosind un fir de telegraf care trece de-a lungul liniei de cale ferată Euston – Camden Town.

Pe 25 iulie 1909, pionierul francez al aviației Louis Blériot a realizat prima traversare în avion a Canalului Mânecii. Pe 25 iulie 1917, Margaretha Geertruida Zelle, cunoscută sub numele de Mata Hari, găsită vinovată de spionaj în favoarea Germaniei în timpul Primului Război Mondial, a fost condamnată la moarte. Pe 25 iulie 1943, Victor Emanuel al III-lea, Regele Italiei, îl destituie pe Mussolini. Pe 25 iulie 1944, în Al Doilea Război Mondial, înregistrăm cucerirea Normandiei de către trupele aliate. Pe 25 iulie 1946, Statele Unite au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini, Oceanul Pacific. Pe 25 iulie 1978, în Anglia se naște primul copil conceput prin fecundare artificială, fetița Louise Brown. Fecundarea a fost realizată de profesorii Roger Edwards și Patrick Steptoe. Pe 25 iulie 1984, cosmonautul sovietic Svetlana Saviţkaya a devenit prima femeie din lume care a ajuns în cosmos. Pe 25 iulie 2000, un avion Concorde s-a prăbușit imediat după ce decolase din Paris. În accident au murit toți cei 109 oameni din avion, dar şi cinci persoane aflate la sol.

Naşteri pe 25 iulie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 25 iulie, de la Prințul Ferdinand Pius, Duce de Calabria, născut pe 25 iulie 1869, sau Elisabeta de Bavaria, regină consort a Belgiei, născută pe 25 iulie 1876, şi până la pictorul român Imre Nagy, născut pe 25 iulie 1893, sau actorul american Walter Brennan, născut pe 25 iulie 1894.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 25 iulie s-au născut personalităţi precum actorul român Vasile Boghiță, născut pe 25 iulie 1932, actorul american Matt LeBlanc, născut pe 25 iulie 1967, sau jucătorul englez de snooker Ali Carter, născut pe 25 iulie 1979.

Decese pe 25 iulie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 25 iulie. Dintre acestea amintim pe Împăratul roman Constantius I, decedat pe 25 iulie 306, Papa Inocențiu al VIII-lea, decedat pe 25 iulie 1492, regizorul italian Vincente Minnelli, decedat pe 25 iulie 1986, regizorul cipriot Michael Cacoyannis, decedat pe 25 iulie 2011, sau actorul american Paul Sorvino, decedat pe 25 iulie 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 25 iulie, printre alţii, pe scriitorul Enea Hodoş, decedat pe 25 iulie 1945, sculptorul Cornel Medrea, decedat pe 25 iulie 1964, poetul Valeriu Pantazi, decedat pe 25 iulie 2015, sau actriţa Camelia Zorlescu, decedată pe 25 iulie 2022.