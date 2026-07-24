Evenimente în Bucureşti, în weekendul 25-26 iulie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 25 iulie 2026, şi duminică, 26 iulie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "Niţel prea infidel" se joacă sâmbătă, 25 iulie, la Teatrul Roşu din Bucureşti - zilesinopti.ro

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 25-26 iulie

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Sâmbătă, 25 iulie, în Bucureşti se joacă piese de teatru precum "Un gigolo de 2 lei", la Teatrul Roșu, de la ora 16.30, "Nițel prea infidel", la Teatrul Roșu, de la ora 19.30, sau "Autopsia unor întâmplări nevinovate", la FF Theare

Duminică, 26 iulie, în Bucureşti se joacă piese de teatru precum "Povestea Scufiței Roșii", la Hard Rock Cafe, de la ora 12.00, "Despărțiți din dragoste", la Teatrul Roșu, de la ora 18.00, sau "Caligula", la FF Theatre, de la ora 20.00.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 25-26 iulie

Sâmbătă, 25 iulie, în Bucureşti avem concerte susţinute de trupa Vama, la Arenele Romane, de la ora 19.00, Nikolaos Papadopoulos şi Ansamblul Elpis, la Berăria H, de la ora 20.30, sau Call Me Jupiter, la Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, 26 iulie, în Bucureşti avem concerte susţinute de Andrei Glavan în The Coffee Shop Constituției, de la ora 16.00, şi trupa TUMBE, pe scena Kalimera, din dreptul Ambasadei Greciei, de la ora 19.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 25-26 iulie

Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 20.30, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova, cel mai aşteptat meci din etapa a II-a a Superligii de fotbal.