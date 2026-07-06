Suntem conectaţi non-stop, avem sute, mii de prieteni online, dar pe câţi ne băzăm, cu adevărat, la nevoie? Poate doar pe unul sau doi. Iar în unele cazuri, pe niciunul. Tot mai mulți oameni povestesc că prieteniile şi-au pierdut sensul, nu mai sunt cum erau odată. Iar după 30 de ani, cercul social se restrânge tot mai mult. Motivele sunt şi de ordin emoţional, dar ţin şi de inflaţie.

De 5 ani, Alina şi Emilia sunt cele mai bune prietene. S-au cunoscut la un interviu de angajare, iar relaţia a continuat firesc, cu toate că între ele este o diferenţă de 10 ani.

"Ema are un stil de a pune problema cu o delicatețe și o diplomație, eu stau așa și îmi iau notițe. Datorită diferenţei de vârstă, suntem în etape diferite ale vieții și de fiecare dată când Ema avea ceva discutam, veneam eu cu altă problemă mă asculta venea cu variante de rezolvare.", spune Alina Rama, o femeie de 36 de ani.

"Eu o simt pe Alina ca sora mea cea mai mare. Ea a apărut în viața mea într-un moment delicat și dificil și m-a ajutat în dezvoltarea mea și în maturizarea mea.", explică Emilia Ormeneanu, 24 de ani.

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Alina şi Emilia sunt un caz fericit. Să-ţi faci prieteni după 30 de ani este, în zilele noastre, tot mai dificil. După facultate, apar familia, copiii sau focusul pe carieră, iar timpul pentru viaţa socială dispare. Inclusiv în statistici. Paradoxal, deși avem liste lungi de "prieteni" pe rețelele sociale, numărul celor pe care ne putem baza în momente critice a scăzut constant. Cel mai mare cerc social îl avem la 25 de ani. La 10 ani distanţă, prieteniile se răresc, ca după 40 de ani, să păstrăm şi mai puțini prieteni. Şi totuşi, de ce ne este atât de greu să legăm relații noi?

Prieteniile nu se destramă neapărat din cauza conflictelor, ci, de multe ori, din lipsa timpului. Cercetătorii spun că e nevoie de aproximativ 2 ore pe săptămână, timp de 2 ani, pentru a construi o prietenie foarte apropiată. Dar înaintarea în vârstă vine în multe cazuri la pachet cu mai puțin timp liber: prioritățile se schimbă, cercul social se restrânge, iar în final rămân doar relațiile cu adevărat importante: calitate, nu cantitate.

"Primul ar fi digitalizarea și faptul că petrecem foarte mult timp în rețelele sociale. Observăm la Gen Z că e mai puțin dispusă să repare lucruri, asta vine și din zona asta de consumerism. S-a stricat, îl aruncăm, cumpărăm unul nou, cumvam acest comportament a contaminat și zona de relații. E mult mai ușor să ne despărțim de cineva printr-un SMS sau mesaj pe Whatsapp decât față în față.", explică Dan Petre, sociolog.

Sau nici măcar atât. Tot mai des, prieteniile se încheie fără explicații: mesajele rămân fără răspuns, invitațiile sunt refuzate, iar legăturile dispar treptat. Practic, fenomenul ghosting din relaţii este, astăzi, la fel de actual şi în prietenii.

Tânăr: Prieteni foarte buni,aș zice sub 10 prieteni, apropiați peste 30 - 40.

Reporter: Ţi-ai luat vreodată ghost de la vreun prieten?

Tânăr: Da, de multe ori.

"Adevărați? cred că 3, dar e suficient. Sunt cei care, dacă îi suni la 2 noaptea să vină, vin fără niciun fel de scuză. Să-mi fac un nou prieten acum? E greu pentru că oamenii, societatea i-a format într-un fel în care să nu mai aibă încredere în ceilalți.", precizează două femei de 50 de ani.

Deși rețelele sociale ne permit să fim în contact cu sute de oameni instantaneu, ele au schimbat profund definiţia intimităţii și a modului în care investim emoțional în ceilalţi. Graniţele geografice nu mai există, iar comunicarea constantă poate crea iluzia apropierii, adică premisele unei prietenii superficiale. Se pune astfel întrebarea: poţi numi prieten pe cineva pe care nu l-ai întâlnit niciodată? Pentru generația Z răspunsul este, de multe ori, da. Pentru psihologi, nu.

"Structura spațiului online e o structură manipulativă plină de escroci și pedofili, nu are legătură cu noi. Tot ceea ce e în online e 100% toxic real. Oamenii în interior în spațiul online sunt răi pentru că nu au reguli, viciați pentru că își doresc să atace și extrem de duri cu ceilalți. Nu avem prieteni în spațiul virtual.", menţionează Radu Leca, psiholog.

Un duşman al relațiilor dintre prieteni este şi inflaţia. Nu mai ieșim cu prietenii, pentru că nu ne mai permitem: o cafea, o masă la restaurant, cadouri sau chiar vacanţe împreună. Pe unii, spun psihologii, prietenia îi poate costa...tot.

"Ultimele 5 povești pe care le-am auzit au la bază "mi-a luat tot". Cine? "Prietenul meu, a fugit cu nevasta mea, casa, mașina, business-ul, banii din bancă.", adaugă Radu Leca.

Când prietenii se inspiră, se susţin şi îşi acordă timp, studiile arată că oamenii trăiesc mai mult, sunt mai puţin predispuşi la depresie şi gestionează mai bine stresul.