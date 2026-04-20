Evenimente în Bucureşti, marţi 21 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 21 aprilie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Radu Gheorghe şi Eugen Cristea susţin un concert marţi, 21 aprilie, în The Pub Universităţii din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 21 aprilie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 21 aprilie

De la ora 10.00, la Teatrul Amzei se joacă piesa "Ocolul pământului în 80 de zile". De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior, sau "Club 27", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Class", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Cel mai bun copil din lume", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, în timp ce de la ora 19.30 se joacă piesa "Omul pernă", la Teatrul Metropolis - Sala Mică.

Concerte în Bucureşti, marţi 21 aprilie

De la ora 19.00, Ana Torok susţine un recital cameral la Ateneul Român. Tot de la ora 19.00, Doomnezeu, Bossferatu şi Dronisie Răsăriteanul susţin un concert în Control Club.

Radu Gheorghe şi Eugen Cristea susţin un concert intitulat "Moșii de Primăvară" în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Cei de la Moon Band susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 20.00. Emeric Imre, Mircea Vintilă și Ducu Bertzi susţin un concert în Berăria H, de la ora 20.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 21 aprilie

De la ora 12.00, în Arena de Baschet se joacă meciul de baschet feminin dintre Sportul Studenţesc Leii Bucureşti şi CS Universitatea Cluj-Napoca.

