O cercetare științifică de anvergură, publicată în prestigioasa revistă Nature Communications în luna mai a acestui an, aduce o perspectivă îngrijorătoare asupra modului în care mâncarea ne sculptează fizic organismul.

Cercetătorii de la Institutul APC Microbiome din cadrul University College Cork au demonstrat că expunerea timpurie la alimente ultraprocesate, bogate în grăsimi și zahăr, modifică în mod direct și structural arhitectura creierului. Conform studiului, consumul de junk food în copilărie alterează ireversibil hipotalamusul, zona neuronală care controlează apetitul, iar această reprogramare celulară persistă la vârsta adultă chiar și dacă persoana respectivă revine la o greutate normală. Specialiștii au concluzionat că normalizarea produselor de tip fast-food lasă o amprentă permanentă asupra axei intestin-creier, singurele elemente capabile să atenueze parțial aceste daune fiind intervențiile la nivelul microbiomului, prin aportul de bacterii benefice și fibre prebiotice.

Această concluzie a lumii medicale de elită, care confirmă astăzi că alimentul nu este doar un simplu carburant, ci un transmițător capabil să rescrie structurile neuronale fundamentale, a fost anticipată și explicată detaliat de un om de știință român cu mult timp în urmă. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce în atenția publicului cartea „Crezi că ştii să trăieşti?! Alimentaţia şi longevitatea - O nouă abordare holistică”, semnată de profesorul Gheorghe Mencinicopschi. Fostul director al Institutului de Cercetări Alimentare avertiza constant că reducerea nutriției la un calcul matematic al caloriilor este o eroare gravă, el fundamentând conceptul original de „structură informațională a alimentelor”. În viziunea sa, hrana reprezintă o formă de comunicare directă cu biologia noastră, având puterea de a ne susține vitalitatea sau de a ne sabota iremediabil sănătatea din interior.

În paginile volumului, profesorul Mencinicopschi explică foarte clar faptul că un produs obținut natural conține o informație biologică armonioasă, perfect compatibilă cu planul creației divine și cu nevoile intime ale celulei umane. În contrast puternic, produsele intens chimizate, exact acele alimente ultraprocesate vizate de cercetătorii irlandezi, acționează ca niște veritabile virusuri informatice odată ajunse în corp. Prin procesarea industrială extremă, aceste produse își pierd matricea originară și introduc în organism o informație coruptă, care blochează sistemele de reglare. Faptul că studiul din Nature Communications arată acum, prin măsurători clinice, cum junk food-ul rescrie la propriu rețelele neuronale demonstrează în mod absolut justețea avertismentelor profesorului român privind capacitatea hranei toxice de a ne reprograma dincolo de simplele afecțiuni metabolice vizibile.

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Pe lângă validarea acestor concepte științifice fundamentale, cartea oferă cititorului un instrumentar complet pentru a supraviețui într-un mediu profund artificializat. Abordarea holistică propusă de profesor merge dincolo de farfuria cu mâncare, analizând un alt fenomen contemporan cu efecte devastatoare asupra creierului: intoxicarea digitală. Autorul propune tehnici de dezintoxicare în fața asaltului tehnologic, dar oferă și răspunsuri clare despre calitatea apei, demontează miturile medicale legate de colesterol și atrage atenția asupra pericolului ascuns în tradiții culinare aparent firești, cum ar fi prepararea cărnii pe clasicul grătar sau procedeul de afumare.

Dincolo de componenta strict academică, lucrarea face o distincție netă între dietele comerciale de slăbit, bazate adesea pe restricții nesănătoase, și virtuțile vindecătoare ale postului creștin. Profesorul Mencinicopschi integrează cu rigoare știința biochimiei cu o profundă spiritualitate, amintind despre grația rugăciunii și necesitatea îngrijirii sufletului într-un proces real de vindecare. Acest volum monumental ne pune față în față cu moștenirea unui specialist care a citit viitorul medicinei preventive, demonstrându-ne că adevărata sănătate se construiește doar în momentul în care alegem cu responsabilitate calitatea informației pe care o înghițim în fiecare zi.