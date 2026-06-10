11 iunie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 11 iunie de-a lungul timpului.

Pe 11 iunie 1978, jucătoarea română de tenis Virginia Ruzici cucerește titlul de campioană la Roland Garros - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 11 iunie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 11 iunie

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Pe 11 iunie 1184 î.Hr., în timpul Războiului troian, potrivit calculelor lui Eratostene, Troia este arsă. Pe 11 iunie 1770, ex,ploratorul englez James Cook a descoperit Marea Barieră de Corali din largul coastei australiene. Pe 11 iunie 1788, exploratorul rus Gherasim Izmailov ajunge în Alaska. pe 11 iunie 1848 înregistrăm începutul Revoluției Pașoptiste în București. Domnitorul Gheorghe Bibescu este silit să semneze "Constituția" (proclamația și programul de la Islaz) și să recunoască Guvernul revoluționar provizoriu. Pe 11 iunie 1903, Regele Serbiei, Alexandru I, și Regina Draga sunt asasinați de membri ai grupării panslaviste Mâna Neagră, care urmăreau îndepărtarea Serbiei de sub influența vestică, în folosul Rusiei. Deoarece ofițerii implicați în atentat făceau parte din Regimentul 6 Infanterie, care purta numele "Regimentul Regele Carol al României", Carol I al României a telegrafiat la Belgrad anunțând că renunță la patronajul onomastic asupra regimentului respectiv.

Pe 11 iunie 1941, în Al Doilea Război Mondial, înregistrăm semnarea Acordurilor româno-germane de la München și Berchtesgaden. România se angajează să participe la războiul antibolșevic, alături de Germania. Pe 11 iunie 1948, Marea Adunare Națională votează Legea privind naționalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport. Pe 11 iunie 1955, pe circuitul de la Le Mans se produce cel mai grav accident din istoria curselor auto, tragedie soldată cu cel puţin 84 de morţi şi 120 de răniţi. Pe 11 iunie 1978, Virginia Ruzici, jucătoare de tenis de câmp, cucerește titlul de campioană la Roland Garros, fiind prima româncă laureată atât la simplu, cât și la dublu, alături de jucătoarea iugoslavă Mima Jaušovec. Pe 11 iunie 1985, un ou Fabergé a fost vândut pentru aproape 1,4 milioane de lire sterline la New York, Statele Unite ale Americii. Pe 11 iunie 1992 s-a desfășurat primul Târg Internațional de Carte "Bookarest", organizat la București, în perioada 11-14 iunie 1992. Pe 11 iunie 2004 au loc funeraliile lui Ronald Reagan la Catedrala Națională din Washington. Pe 11 iunie 2005, jurnalista franceză Florence Aubenas și însoțitorul ei, ghidul irakian Hussein Hanoun, au fost eliberați după 157 de zile de captivitate în Irak. Pe 11 iunie 2008, un incendiu a distrus Turnul cu ceas al Bisericii Evanghelice din Bistrița, monument reprezentativ pentru stilul gotic din Transilvania.

Nașteri pe 11 iunie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 11 iunie, de la compozitorul şi dirijorul german Richard Strauss, născut pe 11 iunie 1864, sau oceanologul francez Jacques-Yves Cousteau, născut pe 11 iunie 1910, şi până la actorul român Victor Moldovan, născut pe 11 iunie 1926, sau poetul român Grigore Arbore, născut pe 11 iunie 1943.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 11 iunie s-au născut personalităţi precum actriţa română Mariana Buruiană, născută pe 11 iunie 1955, actorul englez Hugh Laurie, născut pe 11 iunie 1959, actorul român Marius Stănescu, născut pe 11 iunie 1966, actorul american Shia LaBeouf, născut pe 11 iunie 1986, sau atletul francez Christophe Lemaitre, născut pe 11 iunie 1990.

Decese pe 11 iunie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 11 iunie. Dintre acestea amintim pe Regele George I al Marii Britanii, decedat pe 11 iunie 1727, exploratorul englez John Franklin, decedat pe 11 iunie 1847, sau Regele Alexandru I al Serbiei, decedat pe 11 iunie 1903.

Tot într-o zi de 11 iunie şi-au pierdut viaţa şi actorul american John Wayne, decedat pe 11 iunie 1979, actorul rus Anatoli Solonițîn, decedat pe 11 iunie 1982, sau boxerul cubanez Teófilo Stevenson, decedat pe 11 iunie 2012.