Evenimente în Bucureşti, joi 11 iunie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 11 iunie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Joi, 11 iunie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 11 iunie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 11 iunie

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Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Lapte Negru", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Trei surori", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Neliniște", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, "Strălucirea paraziților", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Atenție, se închid ușile", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Moroi și păpădii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Preșul", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, joi 11 iunie

De la ora 19.00, Maria Ioudenitch susţine un concert simfonic la Ateneul Român. De la ora 20.00, Tricky susţine un concert în Club Guesthouse.

De la ora 21.00, Ștefan Orfescu, alături de Band-ul său, susţine un concert în Hard Rock Cafe. De la ora 22.30, Iuly Neamțu și orchestra susţin un concert în Berăria H.

Expoziţii în Bucureşti, joi 11 iunie

La Art Safari pot fi vizitate expoziţii precum "Vermont și farmecul Belle Époque", "R: Eminescu. Poetul rațional" sau "Felix Aftene. Jurnal".

De asemenea, la Palatul Şuţu puteţi vizita în continuare expoziţia "Între realismul socialist și comunismul național", iar la Muzeul Theodor Aman puteţi vizita expoziţia "Aman – linie, punct".