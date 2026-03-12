Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, vineri 13 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 13 martie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

de Redactia Observator

la 12.03.2026 , 13:37
Piesa de teatru "Lapte Negru" se joacă vineri, 13 martie, la Teatrul Nottara din Bucureşti Piesa de teatru "Lapte Negru" se joacă vineri, 13 martie, la Teatrul Nottara din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 13 martie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 13 martie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 13 martie

Ziua de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa pentru copii "Albă ca Zăpada", la Teatrul Țăndărică. De la ora 18.30 se joacă "Ținutul din miezul verii", la Teatrul Mic - Sala Atelier.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă, printre altele, piese precum "Oedip", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Lapte Negru", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Extraconjugal", la Teatrul de Artă, "Mici crime conjugale", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "Clinica Sinucigaşilor", la Teatrul în Culise.

Concerte în Bucureşti, vineri 13 martie

Vasile Șeicaru susţine un concert la Palatul Național al Copiilor, de la ora 19.00. Leonidas Kavakos susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Taraful de la Vărbilău susţine un concert în Riviera Park, de la ora 19.00.

Expoziţii în Bucureşti, vineri 13 martie

La Muzeul Naţional al Ţăranului Român pot fi vizitate expoziţii precum "Spiritul lui Brâncuși. De la piatră la pensulă" sau "Drumul pâinii – de la sămânță la ritual".

La Muzeul Colecțiilor de Artă poate fi vizitată expoziţia "Corneliu Baba (1906 – 1997) Chipul feminin. O privire în detaliu".

