Pizza şi friptură, primele 2 preferinţe ale românilor. Preparatul surprinzător de pe locul 3

Dacă ar fi să mâncați un singur preparat pentru totdeauna, ce ați alege? Probabil că mulți dintre voi ați ales pizza sau friptură. Cel puțin asta arată un studiu realizat despre preferințele culinare ale românilor. Iar pe locul trei avem un preparat cu totul surprinzător.

Clara Mihociu, reporter Observator: Friptura este pe locul 2 în preferințele românilor. 17% dintre români comandă asta, friptură în general. Pe primul loc este nelipsita pizza și nu se comandă puțin deloc. În proporție de 21% au spus românii că asta preferă să mănânce atunci când dau o comandă. Iar comenzile sunt, în medie, de cel puțin 5 pizza.

Asta înseamnă că ori se adună cu mai mulți prieteni, ori e o zi de naștere. Aproape că nu contează în ce zi suntem, se comandă și în timpul săptămânii, și în weekend, până și de sărbători. Sunt comenzi mari de pizza, ne spuneau cei de la restaurante.

Pe locul al treilea avem fish and chips. Nu ne-am fi așteptat neapărat, nu e neapărat specific românesc, dar se pare că tot mai mulți comandă și pentru că este foarte comod, mănâncă și copiii, de ce nu?

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Dacă este să ne uităm însă pe prețuri, lucrurile arată diferit. Cu banii de pe două pizza, pentru că acolo prețul este în jur de 40 de lei pentru una, cumpărăm o singura astfel de friptură. Desigur, aportul proteic este mai mare la friptură decât la pizza, dar gusturile, cum se spune, nu se discută.