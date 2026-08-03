4 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 4 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 4 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 4 august

Articolul continuă după reclamă

Pe 4 august 1060, după moartea Regelui Henric I, fiul său în vârstă de opt ani, Filip, devine rege al Franței sub numele de Filip I, sub tutela mamei sale, Anna de Kiev, și al unchiului său, Balduin al V-lea de Flandra. Pe 4 august 1532, Ducatul de Bretania se unește cu Regatul Franței. Pe 4 august 1578 are loc Bătălia de la Al-Kaar al Kabir, Maroc, dintre portughezi și maurii din Fes. În cursul luptei, regele Portugaliei a fost ucis. Profitând de aceasta, Spania va ocupa Portugalia din 1580 şi până în 1640, anexând și imperiul colonial al acesteia. 4 august 1693 este data atribuită în mod tradițional inventării șampaniei de către Dom Perignon. Nu este clar dacă el a inventat de fapt șampania, totuși el a fost creditat ca fiind inovatorul care a dezvoltat tehnicile folosite pentru a perfecționa vinul spumant. Pe 4 august 1701 este semnată Marea Pace de la Montreal, între Noua Franță și 39 de Prime Naţiuni din America de Nord, pace care a pus capăt Războaielor Castorilor. Pe 4 august 1704, englezii cuceresc Gibraltarul, în timpul Războiului spaniol de succesiune. Tratatul de la Utrecht le recunoaște în 1713 posesiunea.

Pe 4 august 1783, Muntele Asama erupe în Japonia. Evenimentul s-a soldat cu moartea instantă a circa 1.400 de persoane. De asemenea, erupția provoacă o foamete care duce la moartea a încă 20.000 de persoane. Pe 4 august 1845, nava britanică de emigranți Cataraqui a eșuat în largul King Island, din Tasmania, înregistrându-se, astfel, cel mai mare dezastru maritim din istoria Australiei. 399 de pasageri și membrii ai echipajului au murit. Pe 4 august 1906, nava comercială italiană Sirio a lovit un recif în largul coastei de est a Spaniei și s-a răsturnat în câteva minute, provocând moartea a cel puțin 150 de emigranți italieni și spanioli care se îndreptau spre Brazilia, Uruguay și Argentina. Pe 4 august 1914 înregistrăm izbucnirea Primului Război Mondial. Germania invadează Belgia, iar, ca răspuns, Marea Britanie declară război Germaniei. Statele Unite își proclamă neutralitatea. Pe 4 august 1915, în Primul Război Mondial, armata a 12-a germană ocupă Varșovia, în timpul Ofensivei Gorlice-Tarnów și al Marii Retrageri din 1915. Pe 4 august 1919, armata română a intrat victorioasă în Budapesta. Înregistrăm sfârșitul regimului comunist instaurat de Bela Kun la 21 martie 1919 în Ungaria. Pe 4 august 1944, Anne Frank și familia sa sunt arestați de național-socialiști după ce un informator olandez trădează ascunzătoarea ei din Amsterdam. Pe 4 august 1984, la exact un an după ce a venit la putere în Republica Volta Superioară, președintele Thomas Sankara i-a schimbat acesteia numele în Burkina Faso. Pe 4 august 2020, cel puțin 220 de oameni au murit și alte peste 6.000 au fost răniți în urma exploziilor înregistrate în portul din Beirut. O parte dintre victime au fost îngropate sub moloz. Exploziile s-au produs din cauza nitratului de amoniu depozitat ilegal. Peste 300.000 de oameni au rămas fără locuințe în urma exploziilor.

Naşteri pe 4 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 4 august, de la antreprenorul şi designerul francez Louis Vuitton, născut pe 4 august 1821, sau muzicianul american Louis Armstrong, născut pe 4 august 1901, şi până la actriţa română Cezara Dafinescu, născută pe 4 august 1948, sau actorul american Billy Bob Thornton, născut pe 4 august 1955.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 4 august s-au născut personalităţi precum politicianul american Barack Obama, născut pe 4 august 1961, actorul român Ion Sapdaru, născut pe 4 august 1961, actorul român Vlad Ivanov, născut pe 4 august 1969, sau Meghan, Ducesă de Sussex, născută pe 4 august 1981.

Decese pe 4 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 4 august. Dintre acestea amintim pe Regele Henric I al Franței, decedat pe 4 august 1060, Regele Venceslau al III-lea al Ungariei şi Boemiei, decedat pe 4 august 1306, scriitorul danez Hans Christian Andersen, decedat pe 4 august 1875, actriţa şi cântăreaţa americană Marilyn Monroe, decedată pe 4 august 1962, sau actorul american Melvyn Douglas, decedat pe 4 august 1981.

România i-a pierdut într-o zi de 4 august, printre alţii, pe fizicianul Ştefan Micle, decedat pe 4 august 1879, episcopul Ioan Bălan, deţinut politic, decedat pe 4 august 1959, pictorul Nicolae Dărăscu, decedat pe 4 august 1959, soprana Valentina Creţoiu, decedată pe 4 august 2003, sau cântăreaţa Florica Ungur, decedată pe 4 august 2011.