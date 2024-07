Rocky e un maidanez jucăuş cu ochii mari şi blânzi. Deşi voluntarii de la adăposturile ASPA l-au dus la 5 târguri de adopţii, căţelul nu a reuşit să-şi găsească o familie.

"El a intrat în adăpost când era puiuţ, se află alături de noi din luna decembrie are nouă luni. Nu-l ajută nici coloritul, de regulă caţelul cu blăniţa lui tigraţi sau negri nu sunt adoptaţi", ne spune Delia Doicescu, reprezentant ASPA.

Atunci când oamenii aleg un animal de companie sunt extrem de pretenţioşi. Iar aspectul chiar contează. După o postare pe rețelele de socializare despre soarta lui Rocky, sute de oameni au fost înduioşaţi.

Ce i-a cucerit pe noii stăpâni ai lui Rocky

Rică, așa cum îi spun cei de la adăpost, este un cățel extrem de iubitor. Îi place să se joace, iar mâine va ajunge într-un final la familia lui adoptivă.

Au curs cererile de adopţie, iar acum, în sfârşit, câinele şi-a găsit o casă la Piteşti. "Faţa lui Rică spune toată povestea. După ce m-am uitat la faţa lui am zis ca-l vreau. Este foarte expresiv. Deja am făcut planul am cumparat păturică, jucării, de abia aştept să îl aduc să aibă şi el o casă", ne-a destăinuit noua stăpână a lui Rocky.

Lunar, 170 de suflete din adăposturi ajung într-o casă nouă. "Pentru adopţie sunt necesare trei documente. O declaraţie de venit, de spaţiu şi un buletin. Toţi adoptatorii trebuie să poarte o discuţie în prealabil cu un membru ASPA pentru a vedea dacă oamenii înteleg responsabilitatea", explică Delia Doicescu, reprezentant ASPA.

Chiar dacă animalele pleacă din centre microcipați, deparazitați, sterilizați și cu carnetul de sănătate la zi, medicii veterinari recomandă controale periodice. Unul din doi români are acasă un animal de companie.

