SURSE: Nicuşor Dan le-a propus partidelor un tehnocrat-surpriză pentru funcția de premier. Când va fi anunțat

Desemnarea viitorului premier se lasă așteptată. Nicușor Dan nu va face niciun anunț în acest weekend, după ce discuțiile cu liderii partidelor parlamentare nu au dus la conturarea unei majorități. Președintele le-a propus un tehnocrat-supriză pentru funcția de premier, potrivit unor surse politice, iar o decizie este așteptată săptămâna viitoare.

Președintele Nicușor Dan declarase, joi, că va desemna un candidat pentru funcția de premier în "zilele următoare".

"Evident că societatea așteaptă să avem un Guvern. Au existat discuții în toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm programul", a spus Nicușor Dan.

Președintele ar fi vrut inițial să facă desemnarea până la finalul acestei săptămâni, însă discuțiile informale cu liderii partidelor parlamentare nu au dus, până în acest moment, la conturarea unei majorități.

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Potrivit informațiilor obținute din surse politice, Nicușor Dan le-ar fi propus celor patru lideri ai partidelor un tehnocrat-surpriză pentru funcția de premier. Nu este însă vorba despre un om de afaceri, așa cum s-a vehiculat în ultimele zile.

Cel puțin unul dintre liderii de partid nu ar fi respins propunerea. În cazul lui Dominic Fritz și Ilie Bolojan nu este clar în acest moment care a fost poziția finală față de varianta discutată. Președintele le-ar fi lăsat liderilor timp de reflecție până săptămâna viitoare.

PSD îl susține pe Sorin Grindeanu

În negocierile pentru formarea viitorului Guvern, PSD continuă să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

Social-democrații ar putea lua însă în calcul și varianta unui premier independent, cu o condiție importantă: portofoliile ministeriale să fie ocupate de reprezentanți ai PSD, potrivit surselor politice.

UDMR ar putea, la rândul său, să susțină un Guvern monocolor PSD, însă fără să intre la guvernare și fără să aibă reprezentanți în Executiv.

În schimb, PNL și USR au transmis că nu vor vota un Guvern PSD, ceea ce complică în continuare negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare.

Cine a ieşit de pe lista scurtă a președintelui

Lista de nume analizată de președintele Nicușor Dan s-ar fi restrâns.

Potrivit surselor politice, Siegfried Mureșan nu se mai află pe lista scurtă a șefului statului. Aceeași situație ar fi valabilă și în cazul consilierilor prezidenţiali Radu Burnete și Eugen Tomac.

Nicușor Dan urmează să aibă o nouă rundă de discuții cu partidele politice, iar desemnarea premierului este așteptată, cel mai probabil, săptămâna viitoare.