Pasajul feroviar Lujerului se transformă zilele acestea în cea mai mare galerie de artă urbană din Capitală. Zeci de desene graffiti şi picturi murale sunt vopsite pe pereţii pasajului din Parcul Liniei. Sunt 100 de artişti din ţară şi străinătate care pictează live cei 2.200 de metri pătraţi. Folosesc, pentru asta, peste 3.000 de sprayuri de vopsea. Speră să demonstreze astfel lumii întregi că graffiti înseamnă artă şi nu vandalism şi ilegalităţi.

Roxana şi Cristi au venit tocmai din Oradea pentru a-şi picta tabloul pe câţiva metri pătraţi din Pasajul feroviar Lujerului. Au adus cu ei zeci de spray-uri, tuburi de vopsea şi pensule.

"Ceauşescu este reprezentat aici grafic, va trece prin maşina de tocat carne. Este un simbol al unui sistem de fapt, în care inclusiv noi, în calitate de cetăţeni, prin proslăvirea lui, am ajuns carne de tocat împreună cu el", explică Roxana, artist.

Şi pictura la care Mary şi prietena ei au trudit aproape 12 ore are un mesaj.

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"În spatele meu o aveţi pe băbuţa evazionistă, aceea care pune probleme nasoale în această ţară dar care de data aceasta aprins maşina de poliţie. Bătrânica cu pătrunjel e un model care se tot repetă şi pe care-l tot vedem în ani şi ani acest model de bătrânică răutăcioasă care-şi vinde pătrunjelul şi florile", spune Mary, artist.

Au venit să admire picturile curioşi de toate vârstele

"Sunt pasionată de graffiti că am şi eu băiatul care a studiat arhitectura, design de interior şi are şi el şi tablouri şi sprayuri şi graffiti în antecedente. Îmi place, e aşa o pată de culoare şi am fost şi anul trecut. Fac ce le place fără să-i alege poliţia, vecinii, câinii, fără să rişte să moară. Au un loc unde să se exprime. Pot să folosească pereţii pentru a se exprima şi o pot face într-un mod legal pentru că ştim că pot vandaliza, pot face asta pe clădiri. Îmi place, îmi place zona asta. Am văzut multe opere suprarealiste şi arată uimitor, le ador", spun oamenii.

Evenimentul a început încă de vineri seară, când artiştii au pictat la lumina lămpilor iar mai apoi s-au bucurat de un concert live.

"Lucrarea pe care am realizat o aici reprezintă două personaje care pară că se îmbrăţişează, dar pare că se şi luptă în acelaşi timp, am vrut să surprind această ambivalenţă care există în relaţiile interumane. Nişte artişti foarte faini şi graffitiul dă un vibe mişto la toată zona asta. Mie îmi plac în special portretele, mi se par super", explică oamenii.

După eveniment, pasajul lung de 250 de metri, va rămâne deschis pentru vizitare.