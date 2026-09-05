O cursă nebună şi ilegală s-a terminat cum nu se putea mai rău: cu un accident mortal. Doi adolescenţi de 16 ani şi-au pierdut viaţa după ce maşina pe care o conducea unul dintre ei s-a izbit violent de un cap de pod, undeva în apropiere de Suceava. Autoturismul s-a aprins imediat, iar cei doi nu au mai avut scăpare din capcana de foc.

Accidentul a avut loc în comuna Fântâna Mare, la 30 de kilometri de Suceava, când abia se crăpa de ziuă. În maşina despre care martorii spun că gonea pe şosea erau doi prieteni, amândoi de 16 ani.

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Martorii au încercat să-i scoată pe adolescenţi din maşina cuprinsă de flăcări

"Ajutor, ajutaţi-mă, nu mă lăsaţi aici". Am încercat să îl scot. Striga după ajutor. Am luat un topor şi am spart luneta şi am încercat să-l scot din maşină. Dar până la urmă s-a aprins toată maşina şi din spate şi nu am mai putut să îl scoatem. L-am tras până la jumate, după a rămas blocat acolo", a povestit un martor al accidentului tragic.

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Amândoi băieţii au pierit în capcana de foc. Erau colegi de liceu şi luni ar fi început clasa a 11-a.

"Am văzut maşina arsă, ei morţi. Teribilişti, aşa cum sunt în ziua de azi. Mi s-au înmuiat picioarele. Eu sunt la biserică gropar, am îngropat o grămadă de lume, dar aşa ceva nu am văzut", a declarat alt martor.

Localnicii spun că maşina ar fi gonit toată noaptea pe străzile comunei

Sătenii spun că maşina ar fi a familiei unuia dintre tineri, şi că cei doi ar fi făcut toată noaptea curse în viteză pe străzile comunei.

"Toată noaptea se umblă pe aici cu maşina, s-a auzit motorul maşinii. Mergeau cu viteză", a precizat un localnic.

"Aceeaşi maşină sigur. Că a fost o dată la deal, o dată la vale şi după aia s-a auzit bubuitura aia", a adăugat altă persoană.

"Unul spune că era băut, unu... Dar, totuşi, un şofer adevărat... ceva este", a transmis un alt localnic.

21 de oameni au pierit într-un singur an în accidente provocate de indivizi fără permis.