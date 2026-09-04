Evenimente în Bucureşti, în weekendul 5-6 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 5 septembrie 2026, şi duminică, 6 septembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Artiştii de la Taraf de Caliu susţin un concert duminică, 6 septembrie, la Juno Wine Garden Herăstrău din Bucureşti - zilesinopti.ro

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 5-6 septembrie

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Amintiri din copilărie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier. De la ora 18.00 se joacă "Boeing Boeing", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Hedda Gabler", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Preșul", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Moroi și păpădii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Marile speranțe", la Teatrul Excelsior, "Peștele Balon", la Teatrul de Artă, sau "Caracatița", la Teatrul Masca.

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Duminică, 6 septembrie 2026, ziua de teatru începe încă de la ora 12.00, când se joacă piesa pentru copii "Aventurile lui Pinocchio", la Hard Rock Cafe. De la ora 18.00 se joacă "Vecina de la 3", la Teatrul Roșu, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Micul infern", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Ceasu` și cămașa miresii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Marile speranțe", la Teatrul Excelsior, sau "Dragostea durează 8 ani", la Teatrul Metronom.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 5-6 septembrie

Cel mai aşteptat concert de sâmbătă, 5 septembrie 2026, se anunţă a fi cel susţinut de Florin Salam şi orchestra acestuia, la Berăria H, de la ora 23.00. De asemenea, artiştii de la Call me Jupiter susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, 6 septembrie 2026, artiştii de la Taraf de Caliu susţin un concert în Juno Wine Garden Herăstrău, de la ora 19.00, Mirabela Dauer susţine un concert în Berăria H, de la ora 20.15, iar artistul francez King Automatic susţine un concert în Control Club, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 5-6 septembrie

Sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20.30, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi FCSB.

Tot sâmbătă, însă de la ora 11.00, pe Stadionul "Florea Dumitrache" se joacă meciul de rugby dintre Rapid Bucureşti şi SCM Timişoara.