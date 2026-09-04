Satul din România în care mai trăieşte un singur suflet. Nea Ion merge 6 km pentru o pâine şi o vorbă

Într-un sat din Prahova, uliţele au rămas pustii, iar casele fără vecini. Singurul locuitor este Ion Săraru, un bărbat de 71 de ani care s-a născut aici şi nu şi-a dorit niciodată să plece. Trăieşte fără apă curentă şi electricitate, îşi creşte animalele şi, atunci când are nevoie de cumpărături sau vrea să mai schimbe o vorbă cu cineva, merge kilometri întregi pe jos, relatează Antena 3 CNN.

Satul Merdeala, din comuna Poseşti, judeţul Prahova, mai are astăzi un singur locuitor în acte. Ion Săraru, cunoscut drept nea Ion de oamenii din localităţile învecinate, şi-a petrecut aici întreaga viaţă şi spune că tot aici vrea să rămână până la sfârşit.

În jurul său, satul s-a golit treptat. Nu mai sunt oameni la porţi, iar uliţele au rămas pustii.

Singurul locuitor al satului trăieşte fără apă curentă şi electricitate

Viaţa lui nea Ion a rămas aproape neschimbată de-a lungul anilor. Nu are apă curentă în casă şi nici electricitate. Îşi pregăteşte mâncarea la o sobă cu lemne, iar cât timp este lumină afară se foloseşte de lumina naturală.

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Odată cu lăsarea întunericului, se retrage în casa în care s-a născut şi pe care nu a vrut niciodată să o părăsească.

Bărbatul îşi duce traiul din gospodărie. Are un porc, o vacă şi câteva găini, de care se ocupă zi de zi.

"Așa mi-a fost scris, iar acum e prea târziu să mai dau pagina"

Singurătatea nu a fost însă alegerea pe care şi-a dorit-o întotdeauna. Nea Ion le spune celor care îl cunosc că "așa mi-a fost scris, iar acum e prea târziu să mai dau pagina".

De-a lungul anilor, oamenii apropiaţi au dispărut unul câte unul, iar el a rămas singur în sat.

"A fost om vrednic nea Ion la viața lui, a lucrat la fostul CAP. A muncit, dar acum, la bătrânețe, a rămas cu animalele. Nu a vrut niciodată să plece din casa în care s-a născut și a trăit peste șapte decenii. I-au murit toți cei pe care i-a avut. Un frate, o cumnată, părinții demult… A rămas doar el. E-un om liniștit, respectuos, care își vede de viață, acolo, izolat în lumea lui", povesteşte primarul comunei Poseşti.

Şase kilometri pe jos pentru o pâine şi o vorbă

Distanţa până la ceilalţi oameni face parte din rutina lui nea Ion. Atunci când are nevoie să ajungă în comună, trebuie să parcurgă trei kilometri pe jos.

Drumul înseamnă şase kilometri dus-întors, pe care bărbatul îi străbate pentru a cumpăra câte ceva, inclusiv o pâine, dar şi pentru a mai schimba o vorbă cu cineva.

Apoi se întoarce în Merdeala, satul în care a trăit mai bine de şapte decenii şi în care, astăzi, a rămas singurul locuitor.