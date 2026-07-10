Munca de birou şi programul fix de la 9 la 5 nu mai sunt pe gustul tinerilor. Mai bine de jumătate dintre cei din Generaţia Z - arată datele - preferă să muncească pe cont propriu. Îşi aleg singuri proiectele, îşi iau liber când vor şi mulţi chiar câştigă mai bine.

Iulian are 26 de ani și a lucrat ca manager într-o companie, înainte să decidă că, pentru el, munca pe cont propriu e cea mai bună alegere.

"E foarte important să fii disciplinat în direcția asta. În momentul în care spui «eu mă reprezint pe mine», nu mai sunt sub umbrela unui contract de angajare. flexibilitatea, faptul că pot face asta de oriunde, oricând ai disponibilitate, cu mai mulți clienți, trebuie să-mi formez relații și să am continuitate", a spus Iulian Burnescu, freelancer.

De la program fix la libertatea de a lucra pe cont propriu

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Ovidiu a renunţat şi el la jobul în corporaţie. N-a mai rezistat programului fix şi a decis că-şi poate croi alt drum de unul singur.

"În primul rând era rigiditatea programului. Mi-am dorit foarte mult să am libertate să-mi organizez ziua așa cum doresc eu. Era o muncă foarte mecanică care nu mă împlinea. Și ce s-a întâmplat, picătura care a umplut paharul, a fost că mi-am descoperit o pasiune, vorbitul în public", a afirmat Ovidiu Oltean, freelancer.

Acum, îşi câştigă existenţa oferind cursuri online.

"Am început să creez programe și cursuri în online pe care să le promovez tot în online. În prezent, lucrez cu oameni nu doar din Cluj, ci cu români de peste tot și din alte țări... pentru mine, rețelele sociale și mediul online sunt principala sursă de clienți", a mai spus Ovidiu Oltean.

Drumul de la jobul de birou la cel pe cont propriu nu e însă unul simplu. Primul pas.

"PFA-ul absolut este forma cea mai potrivită, e ușor de deschis, ușor de închis", a declarat Annemarie Fabian, fondatorul unei companii de consultanţă pentru freelanceri.

Apoi, vin şi alte provocări.

Freelancerii trebuie să fie și specialiști, și contabili, și vânzători

"Când te apuci de lucrat pe cont propriu. descoperi că nu ești doar medic sau nu eștii doar programator, trebuie să devii și contabil, trebuia să devii învânzător și toate cele. Și atunci ce facem noi este că venim să luăm partea asta administrativă, grijă administrativ, ca tu să poți să faci ce îți place să faci, să te antrenați și să-ți arunce bani la finanțire", a mai spus Annemarie Fabian.

Freelancerii activează în domenii foarte diferite: de la ride-sharing, până la profesii liberale clasice, precum avocaţii, juriştii, medicii sau scriitorii. România este pe locul patru în topul statelor europene cu cei mai mulți freelanceri. 17% dintre românii cu drept de muncă lucrează fără să fie angajați permanent, arată datele Eurostat.

"Avem libertatea de a lucra de oriunde, de a ne alege oamenii cu care lucrăm, clienții, proiectele. Pe partea cealaltă, putem să ne dozăm cât lucrăm și să câștigăm mai mulți bani în anumite contexte. Dar atâta timp cât există disciplină financiară, înțelegem că banii de taxe nu sunt banii noștri, și ne alegem un contabil bun, se învață. La început poate fi copleșitor, dar se învață", a spus Claudiu Jojatu, specialist marketing.

Potrivit celui mai recent studiu din piaţă, 70% dintre români vor să lucreze pe cont propriu. Trendul este mai evident la generația tânără,18–34 ani.