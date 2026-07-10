Un sfat acum pentru cei care sunt deja în concediu. Închideţi telefonul şi mail-ul. Orice angajat are dreptul să se deconecteze. În unele ţări, legea e clară. La noi există prevederi în Codul Muncii care ne protejează. Cert este că mulţi angajaţi renunţă de bunăvoie la drepturile lor, în vacanţă, ca să nu îşi supere şefii. Psihologii cred că munca fără pauză este calea cea mai sigură către burnout şi depresie.

"Un mesaj şi gata". "Răspund doar la două e-mailuri". Şi ziua de vacanţă devine tot una de muncă. Avem telefonul mereu la îndemână, iar tentația de a răspunde sarcinilor de la job e mare.

"Se întâmplă, se întâmplă destul de des, dar cumva cred că ne și asumăm", a spus o persoană.

Unii "îşi asumă" doar de teama şefilor.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă e ceva urgent, se discută în timpul programului de lucru. Aș face un sacrificiu", a afirmat o altă persoană.

Ca să nu mai existe nici temeri, nici abuzuri, în unele state, s-au introdus legi. Franța a fost prima țară care a introdus dreptul la deconectare. Au urmat Belgia, Spania, Portugalia, Italia și Grecia, unde angajații sunt protejați prin lege împotriva solicitărilor de serviciu în afara programului.

Dreptul la deconectare, nereglementat în România

În România, dreptul la deconectare nu este reglementat în mod explicit. Totuşi, principalul instrument de protecție al angajatului rămâne Codul muncii, care prevede că angajatorul îi poate cere să își întrerupă concediul doar printr-o rechemare formală. În acest caz, este şi obligat să suporte toate cheltuielile necesare revenirii la serviciu, precum și eventualele prejudicii cauzate de întreruperea concediului.

"Dacă e să ne cheme din concediu, există temei legal. Însă, în situația în care angajatorul dorește să ne traseze sarcini de serviciu, în acel moment avem dreptul să închidem telefonul, dreptul de a ne decontecta. Dacă eu am prestat munca în concediul meu, tu trebuie să mă salarizezi. (...) În ipoteza în care angajatorul dorește să ne sancționeze disciplinar pentru că nu i-am răspuns la mesaje, sau nu am îndeplinit sarcinile de serviciu pe care ni le-a cerut în concediu, în acel moment abaterea este nulă pentru că nu are dreptul", a declarat Costel Gâlcă, avocat în dreptul muncii.

În practică, însă, granița dintre timpul liber și serviciu este încă destul de greu de trasat.

"Acest deranj a început să scadă în ultimii ani, pentru că din punct de vedere legal, nu avem voie să facem asta. Angajații sunt obișnuiți cu acest obicei, astfel încât și ei la rândul lor răspund de cele mai multe ori - 99% dintre situații. La noi s-a reglementat oarecum acest lucru prin acel telefon de serviciu, pe care angajatul îl primește în momentul angajării, și pe care el are dreptul să-l închidă", a afirmat Aida Chivu, expert HR.

În unele companii din Europa, e-mailurile trimise după terminarea programului sunt blocate automat sau programate să ajungă destinatarului a doua zi, tocmai pentru a nu crea presiunea unui răspuns imediat. Comisia Europeană lucrează de mai mulţi ani la o lege unică pentru toate statele membre privind dreptul la deconectare.