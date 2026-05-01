Avem un studiu recent care ne arată cam ce preferă românii în general în materie de băuturi, dar şi ce îşi comandă atunci când vor să impresioneze.

Deschidem lista cu berea blondă. Marea iubire a românilor. Aproape jumătate dintre cei chestionaţi o savurează indiferent dacă ninge afară sau e caniculă. E urmată în top de un vin savuros, iar atunci când vor să fie cosmopoliţi, românii închină un pahar cu whisky.

Fără alcool, la prima întâlnire

Totuşi, la întâlniri, conaţionalilor le cam piere. curajul! Majoritatea românilor nu îşi comandă băutură la un prim date! Cei care totuşi vor să spargă gheaţa, aleg tacticos un vin bun sau o poţiune colorată: cocktailul.

Este interesantă şi lupta sexelor la masă: deşi, în general, doamnele preferă un rose sau cidrul, la o primă întâlnire mizează pe Gin sau Aperol. Domnii, în schimb, savurează un vin, deşi, în general, şi-ar comanda o bere.

Dacă ne uităm la vârste, Generaţia Z este cea care nu discriminează deloc. Tinerii de până la 25 de ani au cel mai variat repertoriu de băuturi: lager, whiskey, rose, cidru sau rom, trec prin tot meniul. Şi nici măcar la prima întâlnire, spre deosebire de Milleniali şi de Generaţia X, nu se dau în lături de la un pahar cu tărie, mai arată datele.

