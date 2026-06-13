Locuitorii din Bacău au schimbat pentru o noapte echipamentul sportiv cu pijamalele și au transformat cel mai mare parc atletic din România într-un loc al mişcării combinat, bineînţeles, cu distracţia. Astfel, participanți de toate vârstele s-au aliniat la start în competiţia "Pijamale Run", un eveniment neconvențional unde buna dispoziție a fost mai importantă decât timpul obținut la sosire.

Fără cronometru, fără clasamente și fără presiunea competiției. Așa s-a desfășurat aseară "Pijamale Run", evenimentul care a adunat sute de participanți în Athletic Park Bacău.

”Am crezut că vor veni 2-3 alergători care nu au ce face noaptea acasa, dar se pare că sunt mulţi oameni care nu ştiu... nu au fost lăsaţi când erau copii să iasă din casă în pijamale”, spune Gabriel Lupu, organizator.

Iar atmosfera de sărbătoare, zecile de pijamale colorate și energia participanților au transformat alergarea într-un spectacol nocturn.

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Astfel, la lumina lunii, participanţii au demonstrat că sportul nu înseamnă doar muncă - ci poate veni la pachet şi cu distracţia.

”Scopul este unul singur. Să înţelegem că mişcarea poate fi făcută nu doar pe baza unor performaţe sportive cât şi pe baza unor evenimente care duc mişcarea într-o alta zonă, într-o zonă de bună dispoziţie”, spune Gabriel Lupu, organizator.

Evenimentul se află la prima ediţie, însă are toate şansele să devină o tradiţie.