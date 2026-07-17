Vara vine cu plajă, vacanță și presiune. Presiunea de a arăta perfect în costum de baie. Ce înseamnă perfect? Pentru mulți, standardul vine din social media, unde imaginile filtrate promovează un ideal greu de atins. Presiunea acestor comparații a creat și un fenomen nou: "beachtimidation" – teama de a merge la plajă din percepţiei pe care o avem asupra propriului corp. Atât de frică ne este încât 3 dintre noi ar prefera o vizită la dentist în locul unei zile petrecute în costum de baie.

Reporter: Pe o scară de la 1 la 10 cât de confortabil te simți în costum de baie?

Larisa: 7. M-am îngrășat pe baza de stres foarte mult și de curant am încercat sa evit sa umblu.

La 26 de ani, Larisa se luptă cu complexele legate de corpul său. O vreme a evitat să se afișeze în costum de baie, dar încurajările soțului au ajutat-o să își recapete parţial încrederea. Astăzi a venit la piscină să se bronzeze.

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Reporter: Cum ai reușit să treci peste acest hop?

Larisa: Mi-am acceptat corpul, am spus că asta sunt. Îl am pe soţul meu lângă mine şi îmi ridică moralul. Sufletul contează.

Şi Diana are aceeaşi părere. Recunoaşte că s-a comparat de multe ori cu imaginile afişate în social media.

”Au fost momente, de ex, sa văd pe cineva ca arata mai bine. Asta e nomal la o femeie, noi suntem mereu complexate, noi vrem să fim slăbuţe, să arătăm mai bine decât celaltă”, spune Diana.

Cu toate acestea nici bărbații nu sunt feriți de complexe. Când sportul şi dieta nu dau rezultatul aşteptat, mulţi încearcă să ascundă zonele problemă: aleg costume întregi sau modele care acoperă mai mult şi chiar păstrează rochiile lejere sau cămăşile pe şezlong.

Raportarea continuă la trupurile perfecte afişate de social media, celebrul "beachbody", îi face pe tot mai mulți să treacă de la complexe la anxietate. Specialiștii numesc acest fenomen "beachtimidation" – teama de a merge la plajă din cauza modului în care îşi percep aspectul fizic. Cifrele sunt îngrijorătoare: 82% dintre respondenţi se simt complexați de propriul corp, aproape jumătate nu se simte confortabil în costum de baie, iar un sfert dintre tinerii din Gen Z ajung să evite complet plaja din cauza aceasta.

”Noţiunea de "beachbody" este un construct cultural și provine din publicitate și este amplificat de reţelele sociale. Un corp de plajă este un corp cu un procent de grăsime foarte scăzut, care este nerealist de susținut și nesănătos. Este un corp artificial, extrem de prelucrat, sursa de anxietate”, spune Alex Dîncovici, sociolog.

Deşi nerealist, "corpul ideal pentru plajă" este motivaţia pentru sală a mii de tineri. O confirmă antrenorii de fitness care, în prag de vară, sunt faţă în faţă cu obiective imposibil de atins.

”Lumea vine şi consideră că într-o lună de antrenament se pot face minuni. Pentru a slăbi e nevoie de un timp redus, poate 3-4 luni slăbire sănătoasă, pentru tonifiere e un traseu lung, aici rezultatele apar în funcție de trecutul fiecăruia, 6 luni, 1 an, 2 ani”, spune Stelian Sălăgeanu, antrenor fitness.

Tânăr: Avem perioade în care îmi era rușine să mă dezbrac, sa port tricouri mulate care îmi arătau formele.

Reporter: În cât timp ai ajuns la varianta ta ideală?

Tânăr: În 2-3 ani.

Iar lipsa de timp şi dorinţa de a afişa un corp suplu îi face pe mulţi să apeleze la soluţii periculoase: înfometarea sau dietele dure.

”A porni o dietă foarte restrictivă poate duce la stări de oboseală, la pierdere bruscă în greutate, la pierderea masei musculare pentru că nu susținem d.pd.v alimentar cu conservarea masei musculare și poate veni cu o creștere în greutate fabuloasă într-un timp foarte scurt”, spune Ioana Stravositu, medic nutriționist.

Există însă şi reversul medaliei... sătui de regim şi de perfecţiunea obţinută cu chin şi restricţii, mulţi îmbrăţişează body positiviy.

Corect este, aşadar, ca silueta şi sănătatea să meargă mână în mână, iar efoturile noastre să vizeze un corp puternic şi care poate face faţă oricărei provocări. NU ar trebui să ne luptăm să atingem un standard, ci să ne îndreptăm eforturile spre grija pentru propria persoană şi nutriţia corectă. Mai ales că un corp sănătos NU are o greutate anume, nu arată la fel cu al altei persoane şi nu are nevoi identice... iar relaţia sănătoasă cu noi înşine începe cu acceptarea modului în care arătăm.