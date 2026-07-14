În zilele fierbinţi de iulie încercăm să ne răcorim prin metode clasice, apă cu gheaţă şi duşuri reci, pe care medicii le consideră periculoase, însă. Tot ei demontează miturile verii şi ne spun, în schimb, cum să trecem mai uşor peste lunile toride.

Canicula te împinge să cauţi băuturi cât mai reci. Este, însă, un fals semnal de răcoare care reduce ventilaţia naturală a corpului, urmat de o senzaţie de căldură şi mai puternică.

Cocktailul cu gheaţă am putea foarte uşor să-l înlocuim cu un ceai cald. Deşi pare o alegere nepotrivită, în realitate ne va ajuta să ne reglăm temperatura corpului.

Nutriţioniştii avertizează că, uneori, prea multă apă strică echilibrul.

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Aportul stupefiant, excesiv de apă. Balanţa electrolitică din organism e ţinută de două minerale, potasiu şi natriu. Cu cât aportul de apă e mai mare facem diureză şi pierdem aceste minerale. În fiecare pahar pe apă pe care îl consumăm să punem un pic de sare şi e suficient.

Medicii combat şi duşurile sau băile în apă rece.

Reporter: Când ajungi acasă, duşul e rece sau cald?

Bărbat: Rece ca gheaţa.

Reporter:Şi nu e diferenţa aia prea mare între temperatura corpului tău şi cea a apei?

Bărbat: Sincer nu. Mă simt mult mai bine după un duş rece decât să-l fi făcut cald. Duşul trebuie să fie bocnă.

"Dacă în mediul exterior sunt 40 de grade şi se decide să facă o baie sau să înoate într-un râu, într-un lac la 22-23 de grade, deja o diferenţă de temperatură de 17 grade. Şi un organism sănătos poate avea dificultăţi de adaptare, pot apărea tulburări de ritm cardiac, care pot duce la stop cardio respirator", explică Diana Cimpoeşu, coordonator UPU SMURD Iaşi.

Considerat cel mai bun aliat împotriva caniculei, aerul condiționat poate provoca şi el probleme grave de sănătate.

Reporter: Cât de tare daţi aerul condiţionat, la cât?

Bărbat: 20 - 21. E o diferenţă de 20 de grade aproape între temperatura de afară şi din casă. Aşa e, nu e corect, dar asta este. Strănut într-una.

Tendinţa generală este ca imediat ce am intrat în casă să punem mâna pe telecomanda de la aerul condiţionat, să îl pornim şi să-l setăm pe o temperatură cât mai joasă, eventual cu răcire rapidă. În realitate însă, ne facem mai mult rău decât bine.

Diferenţa faţă de temperatură de afară e de peste 15 grade, ne-ar putea crea un şoc termic. Ceea ce putem de fapt să facem este să setăm temperatura la aerul condiţionat cu cel mult 8 grade mai puţin decât temperatura de afară.

Valul de căldură de zilele acestea a adus un record istoric de temperaturi în 84 de staţii meteo.