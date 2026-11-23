Duminică seara, Atalanta şi Internazionale Milano au încheiat la egalitate, 4-4, cel mai aşteptat meci din etapa a 12-a a campionatului italian de fotbal.

Intrată în meci drept favorită, Interul lui Chivu a condus în repetate rânduri chiar şi cu două goluri diferenţă, dar în cele din urmă a plătit tribut lipsei de concentrare.

Francesco Esposito a marcat primele goluri ale oaspeţilor, iar Elmas a redus din diferenţă, înainte ca Esposito să reuşească hattrick-ul. De Ketelaere a făcut 2-3 în minutul 72, iar finalul a fost unul de povestit nepoţilor.

Sucic a urcat scorul la 4-2 pentru Inter, din penalty, însă Atalanta a egalat graţie golurilor marcate de De Ketelaere şi Kessie, din penalty.

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În urma acestui rezultat, Inter a retrogradat pe locul 3 în Serie A, fiind depăşită şi de AS Roma, care a dat recital la Parma, 5-1. Lider în Serie A rămâne Lazio Roma, formaţie care şi-a continuat parcursul irezistibil cu un 3-0 clar împotriva lui Lecce. Lazio Roma şi AS Roma sunt singurele echipe neînvinse din actualul sezon al Serie A, cele două formaţii fiind, însă, despărţite de două puncte.