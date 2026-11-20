Naţionala de fotbal a României şi-a aflat, vineri, adversara de la barajul pentru menţinerea-promovarea în Liga B a UEFA Nations League.

Trupa antrenată de Gică Hagi va da piept cu naţionala Estoniei în încercarea de a se menţine în Liga B din UEFA Nations League. Partidele vor avea loc pe 25 martie, turul, în Estonia, şi pe 28 martie, returul, la Bucureşti.

În epoca modernă a fotbalului, cele două formaţii s-au mai întâlnit de trei ori, iar "tricolorii" s-au impus de fiecare dată cu acelaşi rezultat, 2-0. Ultimul meci direct s-a jucat în 2013, în România, în preliminariile pentru Mondialul din 2014, iar "tricolorii" s-au impus atunci graţie unei duble reuşite de Ciprian Marica.

Pentru România jucau atunci, pe lângă Ciprian Marica, şi fotbalişti precum Ciprian Tătăruşanu, Dorin Goian, Răzvan Raţ sau Bogdan Stancu, dar şi Alexandru Bourceanu, Gigel Bucur sau Alexandru Măţel.

Articolul continuă după reclamă

Dacă România a ajuns la barajul de menţinere-promovare în Liga B terminând pe ultimul loc Grupa B4, grupă din care au mai făcut parte Suedia, Polonia şi Bosnia Herţegovina, echipa Estoniei a terminat pe locul 2 Grupa C4, fiind neînvinsă, trei victorii şi trei egaluri, deşi a avut în faţă adversari precum Islanda (0-0 şi 1-1), Bulgaria (2-1 şi 0-0) şi Luxemburg (1-0 şi 1-0).

Vedetele naţionalei de fotbal a Estoniei sunt portarul Karl Hein, de la Werder Bremen, cotat la 4 milioane de euro, fundaşul Maksim Paskotsi, de la Gent, cotat la 3,5 milioane de euro, şi mijlocaşul Rocco Shein, de la Portsmouth, cotat la 2,3 milioane de euro.

Un punct important în angrenajul Estoniei rămâne şi mijlocaşul Mattias Kait, fost la Rapid, fotbalist care a devenit campion al Elveţiei, cu FC Thun, după ce a părăsit gruparea din Giuleşti