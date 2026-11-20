Vineri a avut loc tragerea la sorţi pentru sferturile de finală din UEFA Nations League, iar sorţii au scos la iveală un duel cât se poate de tare, Spania, campioana mondială şi europeană en-titre, urmând să înfrunte naţionala Franţei.

Spania şi Franţa se înfruntă în UEFA Nations League, după ce s-au înfruntat şi la Cupa Mondială 2026 - Profimedia

Spania a avut ghinionul să termine pe locul 2 Grupa A3, după ce a fost depăşită la golaveraj de Anglia, şi astfel că a fost considerată outsideră la tragerea la sorţi pentru sferturi, fiind repartizată, în cele din urmă, pe un culoar ce prevede o confruntare de vis, în faza următoare a UEFA Nations League, cu echipa Franţei, trupă care a câştigat fără mari emoţii Grupa A1.

Spania şi Franţa s-au întâlnit ultima dată chiar în semifinalele Cupei Mondiale 2026. Atunci, ibericii s-au impus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Oyerzabal, din penalty, şi Pedro Porro. De altfel, Spania a câştigat ultimele trei meciuri jucate în faţa Franţei şi este neînvinsă în faţa "cocoşilor galici" din octombrie 2021.

În celelalte meciuri din sferturi avem Olanda - Portugalia, Belgia - Germania şi Norvegia - Anglia. Partidele se joacă în dublă manşă. Meciurile tur se joacă în perioada 25-27 martie 2027, pe terenul primelor formaţii extrase la tragerea la sorţi, iar meciurile din manşa a doua se joacă în perioada 28-30 martie 2027.

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Învingătoarele din sferturi se califică în Finala Four-ul din vara anului următor. Semifinalele din UEFA Nations League se joacă pe 9 şi 10 iunie 2027, iar finalele se joacă pe 13 iunie 2027.