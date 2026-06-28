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David Popovici câștigă aurul și stabilește un nou record la 200 metri liber la Sette Colli

David Popovici, aur și record la 200 metri liber la Sette Colli - Sursa: Captură foto
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Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.06.2026, 22:52 | Modificat la 28.06.2026, 23:12

Înotătorul David Popovici s-a impus duminică în cursa de 200 metri liber la Roma, în Trofeul Sette Colli, stabilind un nou record al competiţiei.

David Popovici a mers în finala de 200 metri liber cu cel mai bun timp al calificărilor şi a luat startul tot de pe culoarul 4. În finala care a reunit nouă înotători, David a condus încă din start, a întors primul la fiecare schimb şi a câştigat proba cu 1:44.48, nou record al competiţiei. Pe locul al doilea s-a clasat italianul Carlos D’Ambrosio, iar pe poziţia a treia a venit britanicul Jack McMillan.

În urmă cu o zi, Popovici a câştigat aurul la 100 m liber.

Denisa Vladislav
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