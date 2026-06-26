Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Irina Begu şi-au aflat, vineri, adversarele din primul tur de pe tabloul principal de simplu feminin la Wimbledon.

Româncele şi-au aflat adversarele la Wimbledon. Dueluri tari pentru Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian - Profimedia

Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Irina Begu şi-au aflat, vineri, adversarele din primul tur de pe tabloul principal de simplu feminin la Wimbledon.

Jaqueline Cristian, locul 38 WTA, o va înfrunta pe Iva Jovic (SUA), locul 17 WTA şi cap de serie 16.

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi cap de serie 17, va evolua cu Sara Bejlek (Cehia), 45 WTA.

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Irina Begu, locul 211 WTA, o întâlneşte pe Katie Swan (Marea Britanie), 196 WTA, beneficiară de wild card, iar Gabriela Ruse, locul 105 WTA, o va avea ca adversară pe Caty McNally (SUA), 50 WTA.

Favorita principală, Arina Sabalenka (Belarus), va întâlni o jucătoare venită din calificări: Teodora Kostovic.

Britanica Emma Răducanu, cap de serie 30, va evolua cu Antonia Ruzic (Croaţia), iar Bianca Andreescu (Canada), venită din calificări, o va înfrunta pe Shuai Zhang (China).

La 44 de ani, Serena Williams, beneficiară de wild card, o va avea ca adversară în primul tur pe Maya Joint (Australia), 53 WTA, în vârstă de 20 de ani.