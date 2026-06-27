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David Popovici, aur în proba de 100 metri liber la Trofeul Sette Colli. A stabilit un record al competiţiei

David Popovici, aur în proba de 100 metri liber la Trofeul Sette Colli. A stabilit un record al competiţiei - Sursa: Facebook/ David Popovici
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Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.06.2026, 21:26 | Modificat la 27.06.2026, 21:32

Înotătorul David Popovici a câştigat la Roma, medalia de aur în proba de 100 metri liber, în cadrul Trofeului Internaţional Sette Colli, după ce i-a luat fața brazilianului Santos Caribe Guilherme. Românul a realizat şi recordul competiţiei la această probă. 

Victorie entuziasmantă pentru David Popovici la Roma, în Trofeul Internaţional Sette Colli. Românul a înotat în proba masculină de 100 metri liber, după ce sâmbătă dimineaţa reuşise cel mai bun timp al calificărilor.

David a plecat de pe culoarul patru şi s-a instalat în frunte, terminând primul cu record al competiţiei, 47,26. Pe locul secund a venit brazilianul Guilherme Santos Caribe (47,88 secune), iar pe trei s-a clasat maghiarul Kristof Milak (47,89 secunde).

David Popovici și-a anunțat forma încă din seriile preliminare, unde a oprit cronometrul la 47,72 secunde, cel mai bun timp al calificărilor. Românul a intrat astfel în finală din postura de principal favorit la medalia de aur.

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Cu o zi înainte, acesta câștigase medalia de argint în proba de 50 de metri liber și stabilise un nou record național, confirmând progresul într-o probă în care, până de curând, nu era considerat specialist.

Denisa Vladislav
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