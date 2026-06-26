Marco Palestra va semna cu Chelsea

Sky Sports relatează că fundaşul dreapta al echipei Atalanta, Marco Palestra, urmează să se alăture echipei Chelsea. Jucătorul, care a petrecut sezonul trecut împrumutat la Cagliari, se aşteaptă să coste echipa Blues peste 57 de milioane de euro.

Se pare că Chelsea şi-a găsit noul fundaş dreapta. Potrivit Sky Sports Italia, este vorba de Marco Palestra (21), fundaşul dreapta al echipei Atalanta Bergamo, care anterior a fost asociat cu Inter Milano. Internaţionalul italian (2 selecţii), care a jucat sezonul trecut împrumutat la Cagliari, ar trebui să-i coste pe cei de la Blues 57 de milioane de euro, plus 3 milioane de euro în bonus.

Tânărul jucător ar urma să semneze un contract până în 2032 şi este pe cale să devină al doilea cel mai scump jucător italian din istoria Premier League, după Sandro Tonali (60 de milioane de euro de la AC Milan la Newcastle în iulie 2023). Vizita medicală este programată vineri.