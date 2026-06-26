Rusia s-a retras de la Cupa Mondială de gimnastică de la Cluj pentru că nu e lăsată cu imn şi drapel

Echipa rusă de gimnastică ritmică a anunţat vineri decizia de a se retrage din competiţiile internaţionale programată în acest weekend în Romania, pe motiv că a fost ameninţată de autorităţile din Cluj-Napoca că nu-şi va putea folosi imnul şi drapelul.

Federaţia internaţională de gimnastică a ridicat la finalul luni mai restricţiile impuse ruşilor şi belaruşilor în 2022 pentru invadarea Ucrainei, permiţându-le astfel gimnaştilor din cele două ţări să-şi folosească imnul şi culorile naţionale.

Ruşii s-au restras de la Cupa Mondială de gimnastică ritmică din Cluj

Cu toate acestea, autorităţile din Cluj-Napoca, oraş care găzduieşte o etapă a Cupei Mondiale de gimnastică ritmică în perioada 26-28 iunie, au informat verbal echipa rusă că "drapelul rusesc nu va fi arborat... şi imnul naţional nu va fi intonat în cazul în care gimnastele ruse vor câştiga", a precizat Federaţia Rusă de Gimnastică într-un comunicat, citat de AFP.

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Confruntată cu această ''încălcare gravă a regulilor competiţiei de către organizatori", echipa rusă de gimnastică ritmică a decis să se "retragă din competiţie", se arată în comunicat ruşilor. Cu toate acestea, "echipa rusă rămâne pregătită să participe la competiţii care îndeplinesc cerinţele World Gymnastics", a subliniat aceasta.

Emil Boc: Imnul Rusiei nu va fi intonat şi drapelul Rusiei nu va fi folosit

Într-un videoclip postat miercuri pe Instagram, primarul oraşului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că a fost de acord să găzduiască această competiţie în oraşul său într-un moment în care gimnaştii ruşi se aflau încă sub efectul sancţiunilor internaţionale şi aveau voie să participe la astfel de evenimente doar ca sportivi ''neutri''. Acest termen se referă la sportivii care au îndeplinit anumite condiţii, cum ar fi să nu fi susţinut activ ofensiva din Ucraina.

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"Aş dori să fiu clar (...): imnul Rusiei nu va fi intonat şi drapelul Rusiei nu va fi folosit pentru a reprezenta sportivii acestei ţări", a afirmat Boc, explicând că a dorit să-şi exprime dezacordul "faţă de simbolurile politice ale unui stat agresor".

Comitetul Olimpic Rus a numit joi această declaraţie "o încălcare flagrantă a Cartei Olimpice şi a principiului neutralităţii politice în sport", anunţând într-un comunicat de presă că a "informat Comitetul Internaţional Olimpic despre acest incident".

Înainte de gimnastică, judo-ul şi înotul votaseră, de asemenea, pentru reintegrarea completă a Rusiei şi Belarusului, în noiembrie, respectiv aprilie, aminteşte AFP.

Primarul Iaşiului: Sportul nu poate fi folosit ca paravan pentru agresiunea Rusiei

Primarul Iaşului, Mihai Chirica, şi-a exprimat public susţinerea faţă de decizia primarului Emil Boc, afirmând că sportul nu trebuie transformat într-un instrument de legitimare a unui stat aflat în plin război împotriva Ucrainei. "Vreau să fiu foarte clar şi să transmit un mesaj ferm de susţinere pentru decizia colegului meu de la Cluj, primarul Emil Boc. Ceea ce a exprimat şi a hotărât edilul clujean nu reprezintă un atac la adresa sportivităţii sau a sportivilor din Rusia, priviţi individual. Este, în esenţă, o reacţie firească şi un protest legitim împotriva agresiunii unui stat care, în mod repetat, amestecă valorile şi instituţiile", a declarat vineri Mihai Chirica.

Primarul Iaşiului consideră că războiul din Ucraina a compromis imaginea unei ţări care, de-a lungul timpului, a oferit personalităţi marcante în domenii precum ştiinţa, cultura, arta şi sportul. În opinia sa, nicio eventuală victorie militară nu poate compensa pierderile umane şi morale provocate de conflict.

"Este dureros să vedem cum, sub pretextul unor acţiuni 'sportive', s-a pătruns în Ucraina pentru a o 'elibera' de ceva ce nu ceruse niciodată. Sub aceeaşi umbrelă a justificărilor absurde, se continuă un război de neînţeles, care atacă direct demnitatea unui popor vecin. Poporul rus a lăsat, de-a lungul istoriei, valori incontestabile în ştiinţă, cultură, arte şi sport. Cu atât mai mult, este de neînţeles cum actualele acţiuni politice şi militare distrug acest patrimoniu de respect. Indiferent unde se vor muta graniţele la finalul acestui conflict, bilanţul va fi întotdeauna pe minus, iar nicio victorie de etapă nu va putea şterge ruşinea unor morţi jertfite pentru o cauză nedreaptă", a transmis Mihai Chirica.

Potrivit edilului, participarea sportivilor ruşi la competiţii internaţionale nu trebuie confundată cu promovarea simbolurilor oficiale ale statului rus.

"Sportul nu poate fi folosit ca paravan. Vă amintesc de Mira Andreeva, care a câştigat primul titlu WTA la turneul de tenis de la Iaşi, pentru ca anul acesta să triumfe la Roland Garros. Faptul că anumiţi sportivi ruşi au fost primiţi la competiţii internaţionale sau că tinere talente îşi încep carierele în diverse oraşe ale lumii nu înseamnă că intonarea imnului de stat al Rusiei este o necesitate în acest moment. Sportivii îşi au viaţa, mentalitatea şi corectitudinea lor, însă Rusia de astăzi nu mai reprezintă un cadru în care sportivitatea şi fair-play-ul să fie valorile directoare", a afirmat primarul Iaşiului.