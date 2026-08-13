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Europenele de nataţie: David Popovici luptă pentru calificarea în finala de la 200 metri liber 

David Popovici continuă lupta pentru medalii la Europenele de nataţie de la Paris David Popovici continuă lupta pentru medalii la Europenele de nataţie de la Paris - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.08.2026, 15:51 | Modificat la 13.08.2026, 15:54

După ce miercuri a dat lovitura şi a devenit, din nou, campion european la 100 metri liber, pentru înotarul român David Popovici ziua de joi aduce o nouă provocare la Campionatele Europene de nataţie de la Paris (Franţa).

Popovici a intrat, joi dimineaţa, în seriile de la 200 metri liber şi a obţinut al 4-lea rezultat, 1:46.06, fără să forţeze, ţinând cont de efortul depus miercuri seara, în finala de la 100 metri liber.

Misiunea lui Popovici se complică, însă, joi seara, când va lupta în semifinalele de la 200 metri liber pentru a prinde un loc în marea finală de vineri.

De la 19.41, Popovici se "bate", în semifinala de la 200 metri liber, cu sportivi precum lituanianul Dana Rapsys, vicecampion mondial și dublu vicecampion european în această probă, sau britanicul James Guy, bronz la Europene, pentru a prinde un loc în finală.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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