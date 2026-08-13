Sabotaj feroviar în Germania. Trafic oprit după ce un obiect asemănător unei bombe a fost găsit pe șine

Un obiect suspect găsit joi dimineață pe șinele de cale ferată din apropierea gării din Treuchtlingen, Germania, a provocat suspendarea traficului feroviar și mobilizarea forțelor speciale. Poliția a suspectat inițial că ar putea fi vorba despre un dispozitiv exploziv, însă, după radiografiere, obiectul s-a dovedit a fi o bombă falsă, amplasată cel mai probabil pentru perturbarea traficului.

Un robot pentru dezamorsarea bombelor trimis la o gară din Franconia Mijlocie - Profimedia

Joi dimineață, un obiect suspect a fost găsit pe șinele de cale ferată din apropierea gării din Treuchtlingen, Germania. Inițial, poliția a suspectat că ar putea fi vorba despre un dispozitiv exploziv, iar circulația feroviară în zonă a fost complet suspendată, scrie publicaţia Bild.

Forțele speciale ale Poliției Federale au examinat obiectul și l-au radiografiat. În cele din urmă, suspiciunea nu s-a confirmat: obiectul s-a dovedit a fi un dispozitiv fals, însă autoritățile presupun că acesta a fost amplasat intenționat pe șine pentru a perturba traficul.

Potrivit informațiilor obținute de Bild, obiectul este unul metalic, alungit. Poliția investighează cazul ca pe o perturbare periculoasă a traficului feroviar.

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Locuitorilor li s-a cerut să evite zona Alte Burgstraße/Wettelsheimerstraße.

La fața locului au fost mobilizate unități speciale, un robot pentru intervenții asupra dispozitivelor explozive și drone. Autoritățile au pregătit inclusiv evacuarea "primului rând de case", însă măsura nu a mai fost necesară după ce s-a stabilit că obiectul nu reprezenta un dispozitiv exploziv.

Un angajat al căilor ferate a descoperit obiectul

Un angajat al căilor ferate a găsit obiectul în jurul orei 08:30, pe șine, în fața gării din Treuchtlingen. Acesta l-a considerat suspect și a alertat poliția.

"Am examinat obiectul și l-am considerat, de asemenea, suspect - posibil un dispozitiv exploziv", a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru Bild. Investigațiile ulterioare au arătat însă că suspiciunea era nefondată.

Treuchtlingen se află în districtul Weißenburg-Gunzenhausen, în landul Bavaria, și are aproximativ 13.000 de locuitori.

Autorităţile sunt în alertă de mai bine de o săptămână din cauza unei tentative de atac cu dronă asupra aeroportului din Leipzig, în estul Germaniei, unde un aparat aerian fără pilot încărcat cu explozibili a fost găsit în apropierea unei piste.