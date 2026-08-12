Noapte de groază în centrul turistic al Braşovului! O maşină a intrat în viteză pe trotuar, într-un grup de pietoni, aproape de Piaţa Sfatului, şi a zdrobit trei oameni. Un turist neamţ şi un tânăr din Moldova au murit pe loc, iar încă un german este în stare critică la Terapie Intensivă. Şoferul, un om de afaceri, a luat-o de-a dreptul prin mijlocul unei intersecţii şi a trecut milimetric printre mai multe automobile. Poliţiştii spun că i s-e făcut rău la volan.

11 secunde au fost de-ajuns pentru tragedia din centrul istoric al Braşovului. Şoferul nu mai virat la un sens giratoriu şi a ţinut drumul drept şi a tăiat calea mai multor maşini. A intrat apoi pe strada Mureşenilor şi a început să stăpânească tot mai greu volanul. Brusc, a ajuns pe trotuar unde a lovit doi turişti nemţi şi un tânăr detaşat cu serviciul la Braşov. Şoferul a sărit cu autoturismul peste sensul giratoriu din spatele meu, a intrat cu viteză pe această stradă către Piaţa Sfatului şi la o distanţă de aproximativ 100 de metri a intrat pe trotuar exact înainte de trecerea de pietoni.

Persoanele care suferă de epilepsie au voie să conducă doar dacă a trecut mai mult de un an de la ultima criză şi numai cu acordul unui neurolog

Martorii îngroziţi au alergat să ajute victimele în speranţa că vor fi salvate. Pentru mulţi, ce au văzut a fost de nesuportat. Tocmai de aceea, poliţiştii au instalat un paravan în jurul victimelor. Un turist german de 31 de ani şi un tânăr din Moldova, care se pregătea să sărbătorească împlinirea a 26 de ani, au fost declaraţi morţi la locul accidentului. Încă un turist din Germania şi şoferul, în vârstă de 50 de ani, au fost duşi la spital. Acesta din urmă a scăpat cu răni uşoare.

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"Pacientul a fost adus în Unitatea de Primiri Urgenţe. În urma consulturilor i s-a recomandat internarea, acesta refuzând-o. Şi a plecat cu recomandări de specialitate", a declarat Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Brașov. Doar în această zonă şi-a pierdut comportamentul şi a produs acest accident rutier. Surse din interiorul anchetei susţin că şoferul a suferit o criză de epilepsie la volan. Un psiholog care a intervenit imediat după accident confirmă ipoteza. "M-am dus la şofer. Am văzut că avea o spasticitate. Încerca să îşi menţină capul în poziţie, dar nu putea. Era corpul căzut la unghi de 45 de grade dreapta. Am presupus că e o criză epileptică", spune o martoră.

Persoanele care suferă de epilepsie au voie să conducă doar dacă a trecut mai mult de un an de la ultima criză şi numai cu acordul unui neurolog. Poliţiştii verifică acum dacă omul de afaceri respecta legea. Cel anchetat acum pentru omor era erou acum 11 ani. Aflat în concediu la mare, a salva din valuri un tânăr care era în pericol să se înece.