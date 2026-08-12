Salarii mici, cheltuieli mari. Situaţia de criză din energie ne va aduce facturi mai mari cu până la 30%. Mâine dimineaţă, se opreşte şi reactorul 2 de la Cernavodă, iar deficitul va fi acoperit din importuri mult mai scumpe. Singurul lucru pe care îl putem face este să verificăm când ne expiră contractul şi care sunt noile tarife care vin de la furnizori. Iar unii dintre noi sunt nevoiţi să raţionalizeze şi apa. Tot din cauza secetei, Galaţiul este primul oraş al ţării care va rămâne fără apă timp de 24 de ore. Instalaţia de captare a apei din Dunăre nu mai funcţionează.

Contractele cu furnizorii de electricitate reînnoite zilele acestea conţin tarife deja majorate.

Iar din septembrie, cele de 1 leu 30 se vor majora cu 40 de bani. Asta înseamnă că o familie care consumă 250 de kilowați-oră pe lună va plăti în plus peste 90 de lei pe lună.

"Deja vedem oferte mai mari de la furnizori, 1.5, 1.6. Putem să vorbim de oferte, inclusiv de la furnizorii mari pentru casnici, de 1.7, 1.8 lei pe kW. Undeva la 20-30% creşteri nu sunt de exclus", spune Corina Murafa, expert în energie.

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"Importurile sunt la preţuri ridicate. Ceea ce va reduce competitivitatea agenţilor economici şi, la un anume moment, probabil către toamnă, când vor fi noile contracte, acest lucru se va regăsi chiar şi către populaţie", spune Cristian Buşoi, Secretar de Stat în Ministerul Energiei.

Majorări ar putea să apară inclusiv la furnizorul care are acum cele mai mici tarife.

"Ca să stea în continuare pe profit, va trebui să crească tarifele. Să ajungă la 1,3. Cam aşa ceva", spune Corina Murafa, expert în energie.

Orice abonat poate să îşi înlocuiască furnizorul de electricitate fără nicio penalizare, iar trecerea de la o reţea la alta durează, în medie, doar 24 de ore.