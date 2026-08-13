O dronă aeriană a fost găsită astăzi în apropierea plajei de la Costinești. Aparatul a fost identificat plutind la circa 15 metri de stabilopozi. Jandarmii au oprit accesul turiștilor către plaje, lucru care i-a nemulțumim pe aceștia.

Incident grav pe litoralul românesc. Plaja de la Costinești a fost evacuată după ce în cursul dimineții câțiva turiști au observat o dronă plutind pe apă. Autoritățile au identificat aparatul care nu era încărcat cu explozibil.

Jandarmii au oprit accesul la plajă

Imediat, autoritățile au intervenit. Jandarmii au gestionat accesul turiștilor către plaje, în timp ce reprezentanții MApN s-au ocupat de aparatul rătăcit.

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Cazul a fost apoi preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Turiștii i-au amenințat pe jandarmi

Un video postat pe Facebook arată că unii turiști nu au înțeles deloc pericolul. Chiar dacă drona nu avea explozibil, jandarmii au oprit accesul până când responsabilii din MApN au declarat că zona poate fi în siguranță.

Mai mulți turiști s-au certat, însă, cu jandarmii. Unul dintre aceștia a amenințat un jandarm că "îl va da afară de la job".

Turist: Păi tu vorbești cu mine. Eu personal, că nu știi cu cine stai de vorbă, te dau afară de la job. Tu crezi că ți-ai găsit fraierul? De ce nu dați voie la oamenii care au plătit să vină la mare?

Jandarm: Am spus de o sută de ori!

Turist: Sunt cu socrii mei. E frumos să nu ne lase la mare? Vrem să ne simțim bine