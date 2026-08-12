"Supersonic!". Presa franceză îl elogiază pe David Popovici după finala la 100 m liber câştigată de român la Campionatul European de nataţie, la Paris. Le Figaro scrie că multiplul campion a fost “supersonic”, iar L’Equipe notează că Popovici şi-a confirmat statutul.

David Popovici, rege la Paris după o nouă medalie de aur. Le Figaro, despre român: "Supersonic" - Profimedia

L'Equipe a scris: "Al treilea titlu european consecutiv la 100 m pentru David Popovici, câştigător al unei finale de înaltă clasă în faţa lui Egor Kornev. Înotătorul român David Popovici a câştigat, stabilind totodată un record al competiţiei (46''56), finala probei de 100 m de la Campionatele Europene, miercuri. El l-a devansat pe rusul Egor Kornev, care a terminat pe locul 2 cu timpul de 46'74 după ce a pornit foarte repede, şi pe maghiarul Kristof Milak, care a terminat şi el sub 47 de secunde (46'87).

Palmaresul său, deja impresionant pentru un tânăr de 21 de ani, se completează. Câştigător cu timpul de 46''56 al unei finale de 100 m de înaltă clasă în această seară de miercuri, în care primii trei clasaţi au înotat pentru prima dată sub 47 de secunde, David Popovici şi-a confirmat statutul. Românul l-a devansat pe rusul Egor Kornev (46'«74), care a pornit foarte puternic, dar a fost ajuns din urmă în a doua jumătate a cursei, precum şi pe maghiarul Kristof Milak (46»'87)".

Le Figaro: Supersonic, David Popovici s-a impus pe distanţa regină

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"Românul David Popovici a fost încoronat campion european la 100 m liber, înregistrând al treilea timp din istorie la finalul unei finale strânse şi de foarte înalt nivel, miercuri la Saint-Denis, unde trei înotători au coborât sub 47 de secunde. Popovici, în vârstă de 21 de ani, a parcurs distanţa dus-întors în 46 sec 56/100, la 16 sutimi de recordul mondial al chinezului Pan Zhanle. Pornind cu un ritm foarte rapid, la jumătatea cursei avea un avans de 43 de sutimi faţă de recordul mondial.

Însă rusul Egor Kornev, care concurează sub statut neutru, a reuşit să-l ajungă din urmă pe român după întoarcere, înainte ca Popovici să accelereze în ultimii metri. El a câştigat al treilea titlu european consecutiv la proba regină. Kornev, care marţi a fost încoronat în finala probei de 50 m fluture, a terminat pe locul al doilea cu un timp excelent de 46 sec 74/100, adică a cincea performanţă din istorie. Medalia de bronz a revenit maghiarului Kristof Milak, care a înotat, de asemenea, sub 47 de secunde (46 sec 87)", au scris şi cei de la Le Figaro.