Insula unde poți locui gratis dacă ai grijă de porci. Ce trebuie să faci pentru a primi cazare

O organizație nonprofit din Hawaii oferă cazare gratuită voluntarilor care acceptă să ajute la îngrijirea porcilor salvați. Programul este disponibil pe Big Island, în Keaau, iar cei selectați trebuie să lucreze aproximativ 20 de ore pe săptămână în cadrul sanctuarului.

Oportunitatea este oferită de "Selah’s Pig Sanctuary", un centru care adăpostește porci abandonați, maltratați sau neglijați. În schimbul muncii de voluntariat, participanții primesc cazare gratuită chiar pe proprietatea sanctuarului.

Ce trebuie să facă voluntarii

Postul disponibil este cel de "Pig Caretaker", adică îngrijitor al porcilor.

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Persoanele selectate trebuie să ajute zilnic la bunăstarea animalelor din sanctuar. Printre principalele sarcini se numără:

hrănirea porcilor dimineața și seara;

schimbarea și completarea apei;

monitorizarea stării de sănătate și a comportamentului animalelor;

oferirea de atenție, îngrijire și activități de socializare;

curățarea spațiilor în care trăiesc porcii;

completarea unor evidențe de bază privind sănătatea și comportamentul acestora;

colaborarea cu ceilalți voluntari și cu personalul sanctuarului.

Nu este necesară experiență anterioară, potrivit prezentării programului.

Cât trebuie să muncești pentru cazare gratuită

Programul presupune aproximativ "20 de ore de voluntariat pe săptămână". În schimb, participanții primesc un spațiu de locuit gratuit pe proprietatea sanctuarului. Cazarea este într-o cabană de mici dimensiuni, iar electricitatea și conexiunea Wi-Fi sunt incluse.

Restul timpului poate fi folosit pentru explorarea insulei și a peisajelor din Hawaii.

Cine poate aplica

Sanctuarul caută persoane responsabile și motivate, dispuse să se implice în activitatea de zi cu zi și să rămână pentru o perioadă mai lungă.

Potrivit anunțului, sunt preferați voluntarii care se pot angaja pentru mai multe luni.

Ce beneficii oferă programul

Poziția este 100% de voluntariat, deci nu este remunerată, potrivit reprezentanţilor sanctuarului. În schimb, participanții beneficiază de:

cazare gratuită;

experiență practică în îngrijirea animalelor;

implicare într-o organizație dedicată salvării animalelor;

un mediu de lucru colaborativ;

posibilitatea de a locui în Hawaii pe durata programului.

Cum se face înscrierea

Cei interesați trebuie să trimită un CV și o scrisoare de intenție în care să explice de ce vor să participe la program, la adresa de e-mail indicată de sanctuar.

Programul oferă astfel posibilitatea de a locui în Hawaii fără costuri de cazare, în schimbul câtorva ore de muncă pe săptămână dedicate îngrijirii animalelor salvate.