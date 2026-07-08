"Galacticul" nu intră în planurile lui Jose Mourinho şi este vândut de Real Madrid pentru 4 milioane de euro

După ce l-a adus pe Marc Cucurella, de la Chelsea Londra, pentru 55 de milioane de euro, dar şi alţi fotbalişti importanţi, portughezul Jose Mourinho, noul antrenor al lui Real Madrid, este obligat să facă o adevărată curăţenie în lot.

Şi cum în banda stângă a apărării îi are la dispoziţie pe Cucurella şi Alvaro Carreras, Jose Mourinho a decis să renunţe la serviciile celui de-al treilea fundaş stânga din lot, Fran Garcia, jucător în vârstă de aproape 27 de ani.

Deşi este un produs al Academiei celor de la Real Madrid şi a prins 109 meciuri în tricoul "galacticilor", Fran Garcia nu intră în planurile lui Jose Mourinho şi ar urma să fie cedat celor de la Betis Sevilla pentru doar patru milioane de euro.

Pe lângă suma respectivă, Real Madrid ar urma să păstreze 50% din drepturile asupra jucătorului, iar Fran Garcia ar urma să semneze un contract valabil pe patru ani cu Betis Sevilla.