Jurgen Klopp ar putea deveni selecţionerul Germaniei. Antrenorul a declarat că este pregătit

Antrenorul german Jurgen Klopp a declarat sâmbătă că este ''pregătit'' să antreneze echipa naţională a Germaniei, în urma demisiei lui Julian Nagelsmann după eşecul lui Mannschaft la Cupa Mondială, dar a subliniat că trebuie purtate discuţii ''intense'', deoarece fotbalul german trebuie să se schimbe pentru a reveni la succes, transmite EFE.

"Acum aproximativ doi ani am plecat de la Liverpool şi am spus că nu am energia necesară pentru a accepta o nouă provocare sau pentru a continua încă un an la Liverpool. Acum mă simt complet refăcut, am mai mult decât suficientă energie şi sunt pregătit'', a declarat Klopp la Magenta TV.

Momentul ofertei de la Federaţia Germană de Fotbal (DFB) pentru preluarea echipei naţionale ''nu este perfect'', deoarece se află încă sub contract cu Red Bull, dar chiar şi aşa, este ''mai bun ca niciodată'', când a avut oferte din Germania şi din alte ţări, deoarece şi-a recăpătat energia.

Germanul a explicat că este la Red Bull doar de 19 luni şi că, în cele din urmă, angajatorul său, Oliver Minzlaff, trebuie să dea undă verde pentru plecarea sa şi să iasă bine din negocieri.

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Antrenorul în vârstă de 59 de ani a sugerat, însă, că şeful său nu se va opune unei plecări: ''Ştiu că fotbalul german este, de asemenea, foarte important pentru el şi de aceea este foarte deschis să aibă această conversaţie.''

Klopp crede că este nevoie de o analiză serioasă asupra viitorului fotbalului german, deoarece ''problemele pe care le avem în prezent nu depind de Julian Nagelsmann ca persoană'': .

''Este perfect clar că responsabilitatea nu aparţine exclusiv antrenorului, nici pe departe. Fotbalul german se află acum într-un fel de punct de cotitură. Trebuie să schimbăm multe lucruri profund. Fie că sunt eu cel care preia în cele din urmă postul, fie altcineva, nu schimbă faptul că aceste transformări sunt necesare'', a subliniat tehnicianul german.

Germania este marcată de trei umilinţe monumentale pe scena mondială, în cadrul turneelor finale ale Cupei Mondiale: două eliminări încă din faza grupelor, în 2018 şi 2022, şi o eliminare în 16-imi suferită la Foxborough, în faţa unei echipe foarte modeste a Paraguayului (1-1, 3-4 la loviturile de departajare).