George Blay, fostul fotbalist al lui Dinamo, a murit la numai 45 de ani 

Familia Dinamo şi fotbalul internaţional sunt în doliu, după ce a fost anunţat decesul lui George Blay, fostul jucător al grupării din Ştefan cel Mare.

George Blay a evoluat pentru Dinamo Bucureşti inclusiv în preliminariile Ligii Campionilor, împotriva lui Lazio Roma - Profimedia

Blay, internaţional ghanez, a încetat din viaţă la numai 45 de ani, informaţia fiind confirmat de apropiaţii şi familia jucătorului. Deocamdată nu se cunosc detalii despre ce a dus la decesul prematur al fostului fotbalist, dar se ştie că jucătorul a fost înmormântat în Maryland, Statele Unite ale Americii.

George Blay a evoluat pentru Dinamo Bucureşti în perioada 2006-2009, când a adunat peste 70 de meciuri pentru gruparea din Ştefan cel Mare. De asemenea, Blay a mai evoluat pentru echipe precum Standard Liege, Mechelen, La Louviere, Internaţional Curtea de Argeş, Unirea Urziceni şi Royal Antwerp şi a marcat un gol în şapte selecţii la naţionala Ghanei.

Blay a fost, campion al României, cu Dinamo Bucureşti, în 2007, şi dublu finalist al Cupei Belgiei, cu Standard Liege, în 1999 şi 2000.