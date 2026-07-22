Codurile roşii şi portocalii de ploi şi furtuni au adus puhoaie pe străzi. 130 de case şi curţi din Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov au fost inundate. Pe lângă vijelii, astăzi am avut înfruntat şi temperaturi de toamnă, neobişnuite în luna lui Cuptor.

Localnicii din Prahova au primit mesaje de avertizare - cod roşu de inundaţii. După ore în şir de ploaie torenţială, apa de pe versanţi a început să curgă în cascade. O localitate de lângă Ploieşti a fost complet izolată. Localnicii au cerut ajutor la 112.

Pompierii încearcă să ajungă la casă, unde este o blocată femeie în vârsta de 85 de ani.

"Am vrut să ieşim la muncă, dar ce să mai ieşim, că nici nu mai putut să scot maşina, apa asta se strânge de pe câmpuri. Nu am mai văzut apa ca anul acesta.", mărturiseşte un cetăţean.

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Un şofer a avut norocul vieţii - a scăpat teafăr după ce doi copaci s-au prăbuşit în timpul furtunii peste camionul lui aflat în mers. La Ploieşti, pompierii au intervenit de urgenţă ca să protejeze zeci de case ameninţate de un pârâu umflat de ploi.

Pompierii au instalat saci de nisip şi acum încearsă să redirecţioneze apa, prin motopompe, înapoi în pârâul Dâmbu.

"Foarte rău, vă daţi seama.", spune un localnic.

"E pe prima treaptă în casă. Îmi e foarte teamă că intră în casă. Am dus actele, tot ce aveam, la vecini.", adaugă un alt cetăţean.

Autorităţile vorbesc şi despre poluare.

"Au fost probleme cu sistemul pluvial de canalizare Rompetrol. S-a refulat şi produse petroliere au inundat stradă.", precizează Mihai Poliţeanu, primarul Ploieștiului.

"A fost din bordură în bordură apa cu produs petrolier. Miroase rău.", precizează un cetăţean.

30 de locuinţe din Bucov, un cartier-satelit al Ploieştiului au fost inundate. 12 locatari, printre care un copil, au fost evacuaţi de pompieri şi vor dormi peste noapte într-un cămin al Primăriei.

Alerte de vreme extremă au acoperit un sfert de ţară. Temperaturile au scăzut peste noapte cu 10 grade Celsius. În judeţul Tulcea este cod roşu de ploi până dimineaţă, iar pe litoral, portocaliu.

Turiştii au fost alungaţi astăzi de pe plaja de la Eforie Nord de o furtună cu grindină.

Între timp, la Buşteni, staţiunea de pe Valea Prahovei răvăşită duminică de o viitură de proporţii, urmările se mai văd şi acum.

Cetăţean: A intrat pe aici apa. Nămolul l-am strâns eu aici. A zis că vine primăria. Şi beciul uitaţi-l. A intrat apa şi nămol.

Reporter: Cât de mare era apa?

Cetăţean: Până la uşă.

"Mie aici mi-a bubuit peretele ăsta. Apa a fost de 50 de cm.", menţionează un localnic.

Pericolul nu a trecut nici acum. În judeţul Prahova este cod portocaliu de inundaţii.

La Buşteni se lucrează în ritm alert la decolmatarea albiei Jepilor Mici, exact la podul unde au pornit duminică efectele devastatoare ale undei de viitură. În paralel, autorităţile s-au pregătit cu saci de nisip pt a fi gata în caz de urgenţă, din nou, să ridice diguri care să protejeze populaţia şi bunurile de aici.

Ploile se vor opri abia la mijlocul săptămânii viitoare, când vor creşte şi temperaturile care vor depăşi 30 de grade Celsius.